Tổ hợp du lịch 5 sao sẽ thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao tại Vũng Tàu

Ngày 29/8, UBND phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp dịch vụ Cao ốc văn phòng, Căn hộ du lịch cao cấp cho thuê và Khách sạn 5 sao, phường Vũng Tàu.

Tính chất của đồ án là Tổ hợp dịch vụ khách sạn du lịch 5 sao Double Tree by Hilton Vũng Tàu và Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng và căn hộ du lịch cao cấp phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cho du khách trong và ngoài nước.

Đại diện chủ đầu tư Công ty TNHH OSC - Duxton (Việt Nam) phát biểu tại lễ công bố

Đồ án được điều chỉnh cục bộ với quy mô 30.500m2 nằm trên tuyến đường Quang Trung - Hoàng Diệu - Trương Vĩnh Ký - Lê Ngọc Hân - Thành Thái. Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch là để khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao; tạo ra các sản phẩm du lịch có giá trị cao, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch - kinh tế xã hội cho địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ du lịch và các loại hình thương mại, dịch vụ khác Vũng Tàu; phát triển Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế

Việc điều chỉnh quy hoạch bảo đảm các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của khu đất công trình phù hợp với các quy định hiện hành, phù hợp với các đồ án quy hoạch đô thị cấp trên được phê duyệt.

Người dân xem đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp dịch vụ Cao ốc văn phòng, Căn hộ du lịch cao cấp cho thuê và Khách sạn 5 sao, phường Vũng Tàu.

Cụ thể đất thương mại dịch vụ điều chỉnh tổng diện tích Khu A (Khách sạn 5 sao) từ diện tích 8.450 m2 thành 8.555,3 m2 (tăng 105,3 m2); Trong đó, nội dung điều chỉnh chỉnh khách sạn 5 sao từ diện tích 4.520m2 thành Tổ hợp dịch vụ khách sạn du lịch 5 sao Double Tree by Hilton Vũng Tàu, diện tích 4.045,73 m2 (giảm 474,27 m2), mật độ xây dựng tối đa 56,49%, tầng cao tối đa 23 tầng, tầng hầm 2 tầng, hệ số sử dụng đất 8,5 lần.

Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan của đồ án.

Riêng tổng diện tích Khu B (Cao ốc văn phòng và căn hộ du lịch cao cấp cho thuê) từ diện tích 12.999,0 m2 thành 12.403,0 m2 (giảm - 596,00 m2). Trong đó, điều chỉnh là 2 khối Cao ốc văn phòng, diện tích 2.950 m2 và căn hộ du lịch cao cấp, diện tích 2.765 m2 với tổng diện tích 4.520 m2 thành 1 khối Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng và căn hộ du lịch cao cấp, diện tích 5.457,32 m2 (giảm 257,68 m2), mật độ xây dựng tối đa 44%, tầng cao tối đa 25 tầng…

Ngoài ra, đồ án cũng điều chỉnh tổng diện tích Khu C đối với các hạng mục bãi đậu xe công cộng kết hợp trạm xử lý nước thải, trạm biến áp; điều chỉnh đất cây xanh; đất đường giao thông…

Dự án do Công ty TNHH OSC - Duxton (Việt Nam) làm chủ đầu tư. Dự kiến, đầu năm 2023 dự án sẽ triển khai.

Tin, ảnh: QUANG VŨ