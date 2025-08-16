PVFCCo – Phú Mỹ gia tăng tương tác và trải nghiệm cho bà con nông dân

Ngày 15/8, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) chính thức ra mắt giai đoạn 1 của ứng dụng “Phú Mỹ” – ứng dụng khách hàng thân thiết dành riêng cho người sử dụng sản phẩm phân bón Phú Mỹ.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là bà con nông dân, hiện thực cam kết “lấy khách hàng làm trọng tâm”, gắn kết bền vững giữa Phú Mỹ và mang lại nhiều đặc quyền thiết thực đến bà con nông dân, nhà phân phối và cộng đồng người dùng trên toàn quốc.

Ứng dụng (app) Phú Mỹ được xây dựng và hoạt động trên các nền tảng iOS, Android và web-app, cho phép người dùng tích điểm – đổi quà – nhận ưu đãi – chăm sóc hội viên, tiếp nhận và tương tác các thông tin về chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch hại, các điểm mua bán hàng, các sự kiện nổi bật của Phú Mỹ, cách sử dụng phân bón Phú Mỹ...một cách trực tuyến, thuận tiện, hiện đại, nhanh chóng và cá nhân hóa.

Người dùng có thể tham gia chương trình hoàn toàn trực tuyến và tích điểm qua các hoạt động quen thuộc: đăng nhập hằng ngày, quét mã QR code trong bao sản phẩm NPK Phú Mỹ, check-in sự kiện, cập nhật thông tin cá nhân… Điểm thưởng được đổi quà/ưu đãi linh hoạt thông qua liên kết với hệ thống quà tặng điện tử hoặc quà tặng hiện vật trong các sự kiện của Phú Mỹ.

QR để tải app Phu My

Ứng dụng đồng thời cung cấp nhiều tiện ích (phát triển, hoàn thiện trong nhiều giai đoạn): Tra cứu sản phẩm Phú Mỹ (mẫu mã, thành phần, hướng dẫn sử dụng) và theo dõi lịch sử điểm thưởng minh bạch; Tìm cửa hàng/đại lý gần nhất; cập nhật tin tức, sự kiện, ưu đãi nhanh chóng; Nhận thông báo cá nhân hóa theo nhu cầu và cấp hạng hội viên.

Chương trình áp dụng 4 cấp hạng: Đồng – Bạc – Vàng – Kim Cương, được xét dựa trên mức điểm tích lũy và mức độ tương tác. Mỗi cấp hạng đi kèm quyền lợi riêng, từ ưu đãi đổi quà, hỗ trợ ưu tiên đến cơ hội tham gia chương trình tri ân và sự kiện độc quyền. Các thông tin về chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch hại...theo thực tế của từng loại cây trồng, thổ nhưỡng...

Ứng dụng “Phú Mỹ” tích điểm đổi quà, gia tăng tương tác và trải nghiệm cho bà con nông dân

Ở phía vận hành, Phú Mỹ triển khai hệ thống quản trị tập trung để quản lý thành viên & phân hạng; thiết lập nhiệm vụ tích điểm, tạo & đồng bộ ưu đãi; quản lý tin tức/sự kiện, đại lý, danh mục sản phẩm; phân quyền chi tiết theo vai trò và gửi thông báo theo từng nhóm khách hàng. Cách vận hành này bảo đảm quy cũ – minh bạch – an toàn, phù hợp với tiêu chuẩn quản trị của doanh nghiệp và mạng lưới phân phối rộng khắp.

Phú Mỹ hiện đã sẵn sàng để khách hàng đăng ký và trải nghiệm. Điều kiện – thể lệ – quyền lợi sẽ được cập nhật thường xuyên ngay trên ứng dụng/web-app nhằm bảo đảm tính minh bạch và thuận tiện cho người dùng.

Download Phú Mỹ và trải nghiệm: Đối với iOS: https://apps.apple.com/vn/app/ph%C3%BA-m%E1%BB%B9/id6746640850.

Đối với Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dpm.loyalty_mobile

KHÔI VŨ