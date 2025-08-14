Phường Vũng Tàu thu gọn hệ thống dây điện, dây cáp quang chùng võng

Ngày 14-8, phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức thu gọn hệ thống dây điện, dây cáp quang, dây viễn thông bị chùng võng, không bó gọn gây mất mỹ quan đô thị tại tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Ngay trong ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng phường Vũng Tàu đã thực hiện thu hồi triệt để hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao, cột điện trên các tuyến đã thực hiện hạ ngầm, thực hiện bó gọn cáp và dây thuê bao chùng võng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Phường Vũng Tàu thực hiện bó gọn dây điện, dây cáp quang, dây viễn thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: QUANG VŨ

Đối với 2 doanh nghiệp lớn là Viettel và VNPT, phường Vũng Tàu đã đề nghị chủ động cắt cử hỗ trợ xe gàu thực hiện bó tại những địa điểm cột điện cao.

Theo lãnh đạo phường Vũng Tàu, trước tiên phường thực hiện thí điểm trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, sau đó nhân rộng ra các tuyến đường khác. Việc thu gọn hệ thống dây điện, cáp viễn thông nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với mạng cáp ngoại vi viễn thông; chia sẻ, sử dụng chung, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng thông tin của phường.

Dây điện, dây viễn thông bị trùng võng được lực lượng chức năng bó gọn lại, làm đẹp mỹ quan đô thị. Ảnh: QUANG VŨ

Đồng thời, thực hiện hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp thông tin đi nổi tại các khu dân cư nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và tăng cường quản lý trật tự, kỷ cương đô thị. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án ngầm hóa các mạng cáp thông tin, đảm bảo an toàn, bền vững, lâu dài góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương.

QUANG VŨ