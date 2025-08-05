Phường Vũng Tàu công bố 3 đồ án quy hoạch đô thị quan trọng

Chiều 5-8, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức lễ công bố 3 đồ án quy hoạch đô thị quan trọng, gồm: Khu đô thị Cù lao Bến Đình, Khu du lịch Nam Biển Đông và Bệnh viện Trung tâm Vũng Tàu.

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị Cù lao Bến Đình được thực hiện trên địa bàn các phường 5, 9 và Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu cũ (nay thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM), với quy mô hơn 110ha, dân số dự kiến khoảng 11.000 người. Đây sẽ là khu đô thị mới hiện đại, đa chức năng gồm nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng, cùng hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ.

Người dân xem các đồ án quy hoạch trên địa bàn phường Vũng Tàu. Ảnh: Quang Vũ

Mật độ xây dựng tối đa toàn khu là 26,85%, tầng cao tối đa 11 tầng (có thể có 2-3 tầng hầm). Không gian khu đô thị được phân chia thành 5 khu vực: trung tâm, công trình hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, khu dân cư thấp tầng, dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí, nhà ở xã hội.

Về dự án Khu du lịch Nam Biển Đông (số 155-165 Thùy Vân), đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có tổng diện tích hơn 73.000m², trong đó điều chỉnh khoảng 14.191m². Trong đó, khu 1 được điều chỉnh cục bộ 3 khối khách sạn căn hộ du lịch cao cấp 16 tầng, 3 biệt thực nghỉ dưỡng, sân tennis, hồ bơi, bãi đậu xe và cây xanh thành tổ hợp 2 khối khách sạn - căn hộ du lịch cao cấp 30 tầng (chưa kể tầng hầm, tầng kỹ thuật, tầng mái) và 1 khối nhà dịch vụ du lịch cao 4 tầng, bãi đậu xe và khu vực cây xanh…

Khu 2 được điều chỉnh từ căn hộ du lịch 5 tầng thành khối căn hộ du lịch cao 20 tầng (chưa kể tầng hầm, tầng kỹ thuật mái, tầng mái); tầng hầm tối đa 2 tầng phục vụ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bãi đậu xe; mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất tối đa 8 lần.

Đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn Bệnh viện Trung tâm TP.Vũng Tàu (trên nền Bệnh viện Lê Lợi cũ) được xây dựng trên diện tích khoảng 1,96ha, quy mô 196 giường bệnh, gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm. Mật độ xây dựng hơn 39%, hệ số sử dụng đất khoảng 1,74 lần. Công trình gồm các khối chức năng như bệnh viện, dịch vụ y tế, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bãi đỗ xe và giao thông nội khu.

Đại diện chính quyền địa phương nhấn mạnh việc công khai quy hoạch là bước đi cần thiết nhằm minh bạch hóa thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và nhà đầu tư tiếp cận định hướng phát triển không gian đô thị, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đồng bộ, bền vững cho khu vực phường Vũng Tàu trong tương lai.

Các đồ án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng không gian đô thị và hạ tầng kỹ thuật tại địa phương.

QUANG VŨ