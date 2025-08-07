Kinh tế
.

Phường Tam Thắng dừng thu tiền mặt các khoản thuế, phí

Thứ Năm, 07/08/2025, 14:38 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 7-8, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) ra thông báo chấm dứt thu tiền mặt tại trụ sở UBND phường đối với các khoản thu thuế, phí, lệ phí và xử phạt hành chính.

Theo đó, từ ngày 1-8, chấm dứt việc thu tiền mặt tại trụ sở UBND phường Tam Thắng đối với các khoản thu thuế, phí, lệ phí và xử phạt hành chính.

Trung tâm phục vụ hành chính công chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thu và hướng dẫn người dân nộp không dùng tiền mặt. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
Trung tâm phục vụ hành chính công chịu trách nhiệm tổ chức thu và hướng dẫn người dân nộp không dùng tiền mặt. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Thắng. Ảnh: MINH THANH

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ tài chính thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại có phối hợp thu với Phòng Giao dịch số 15 - Kho bạc Nhà nước Khu vực II.

Các ngân hàng cụ thể gồm: Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Vũng Tàu, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Vũng Tàu và Ngân hàng Lộc Phát - Chi nhánh Vũng Tàu.

Các phòng chuyên môn của phường khi ban hành thông báo nộp thuế, phí, lệ phí, quyết định xử phạt hành chính ghi rõ địa điểm nộp ngân sách là hệ thống các ngân hàng nói trên.

Trung tâm phục vụ hành chính công chịu trách nhiệm tổ chức thu và hướng dẫn người dân nộp không dùng tiền mặt, thực hiện niêm yết công khai các điểm thu tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

MINH THANH

;
Các tin khác
  • Chuyên cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế, giao hàng nhanh, gửi hàng gấp, gửi hàng đi Mỹ nhanh và các nước khác trên thế giới.
    • .