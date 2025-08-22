Phú Mỹ - PVFCCo đạt danh hiệu kép Top 50 công ty niêm yết tốt nhất và Top 25 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

Ngày 22/8/2025, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Phú Mỹ - PVFCCo, mã chứng khoán: DPM) vừa xuất sắc đạt danh hiệu kép “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm 2025 do Forbes Việt Nam tổ chức bình chọn. Đặc biệt, PVFCCo nằm trong Top 10 doanh nghiệp nổi bật nhất của bảng xếp hạng này.

Ông Nguyễn Xuân Hòa – Chủ tịch HĐQT Phú Mỹ - PVFCCo nhận Danh hiệu Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025.

Ngoài ra, Phú Mỹ cũng là doanh nghiệp phân bón duy nhất được vinh danh trong “Top 25 Thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ”. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành của PVFCCo, thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ trên nhiều phương diện, đáp ứng các tiêu chí để được công nhận là công ty niêm yết tốt nhất theo tiêu chuẩn Forbes toàn cầu.

Trong ngành phân bón và hóa chất, Phú Mỹ - PVFCCo đã được Forbes Việt Nam vinh danh 8 lần kể từ năm 2013. Doanh nghiệp nhiều năm liền giữ vững vị trí trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất nhờ kết quả sản xuất, kinh doanh và chỉ số tài chính nổi bật, phát triển các sản phẩm chất lượng quốc tế, hướng tới tăng trưởng xanh. Đặc biệt, chiến dịch ra mắt thương hiệu mới “Phú Mỹ - Sẻ chia thịnh vượng” cũng góp phần quan trọng giúp PVFCCo đáp ứng các tiêu chí khắt khe của Forbes.

Tại diễn đàn, Forbes Việt Nam đã vinh danh 50 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động tốt nhất năm qua, với tổng doanh thu đạt hơn 1,5 triệu tỉ đồng, tăng 20,8% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế gần 207 ngàn tỉ đồng, tăng 8,5%.

Từ nền tảng này, Phú Mỹ - PVFCCo đặt mục tiêu cả năm 2025 đạt mức tăng trưởng 2 con số, đóng góp tích cực vào mục tiêu doanh thu 1 triệu tỉ đồng của toàn Petrovietnam, đồng thời đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông, khách hàng và người lao động.

THU THẢO