Phòng giao dịch NHCSXH Bà Rịa – Vũng Tàu giải ngân 11 tỷ đồng trong phiên giao dịch đầu tiên tại xã Long Điền

Ngày 23/8, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức phiên giao dịch đầu tiên tại xã Long Điền, TP. Hồ Chí Minh sau khi chính thức tiếp nhận quản lý địa bàn từ Phòng Giao dịch NHCSXH Long Đất (trước ngày 30/7/2025).

Đây là hoạt động đánh dấu bước chuyển giao quan trọng trong công tác tổ chức và điều hành hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã Long Điền. Phiên giao dịch diễn ra thành công, đảm bảo đúng quy trình, quy định và đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Tại phiên giao dịch, Phòng Giao dịch NHCSXH Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện giải ngân tổng cộng 11 tỷ đồng từ các chương trình tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn này giúp người dân tiếp cận được các khoản vay phục vụ phát triển kinh tế, sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện nhà ở cũng như nâng cao đời sống.

Người dân xã Long Điền nhận nguồn vốn vay từ NHCSXH

Bên cạnh hoạt động nghiệp vụ, phiên giao dịch còn là dịp để đội ngũ cán bộ, nhân viên NHCSXH tổ chức họp giao ban, trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác quản lý tín dụng chính sách tại địa phương. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và chính quyền địa phương đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để buổi giao dịch diễn ra suôn sẻ, hiệu quả.

Việc tổ chức phiên giao dịch lưu động tại xã Long Điền không chỉ góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân, mà còn khẳng định vai trò của NHCSXH trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tính đến nay, tổng dư nợ trên địa bàn xã Long Điền gần 171 tỷ đồng với 3.164 hộ vay vốn.

