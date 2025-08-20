Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm nhà máy Đạm Phú Mỹ

Chiều 18/8, trong khuôn khổ chuyến công tác tại một số đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã đến thăm, làm việc tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi thăm, làm việc tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PVFCCo - Phú Mỹ đã báo cáo với Phó Thủ tướng về quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty từ năm 2004 đến nay. PVFCCo - Phú Mỹ đã góp phần giúp đất nước tự chủ hoàn toàn về nguồn cung phân đạm, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; liên tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng tầm nhìn - sứ mệnh và giá trị cốt lõi rõ ràng, đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Phó Thủ tướng Bùi Thành Sơn cùng đoàn công tác đã thăm khu công nghệ sản xuất của nhà máy, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang trực tiếp vận hành tại Phòng Điều khiển trung tâm. Phó Thủ tướng đánh giá cao các thành tích của PVFCCo - Phú Mỹ trong 20 năm qua, đặc biệt là vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời nhấn mạnh, sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã đáp ứng đồng thời ba mục tiêu quan trọng: tận dụng hiệu quả nguồn khí trong nước; cung ứng phân bón cho nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực; và định hướng phát triển theo mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Phó Thủ tướng đề nghị PVFCCo - Phú Mỹ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, đồng hành với các dự án nông nghiệp phát thải thấp, trong đó có chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao; phát triển các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường; tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong quản trị và vận hành; đồng thời tiếp tục giữ vững truyền thống đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Tin, ảnh: HÀ AN