Orion Vina ra mắt bộ sưu tập bánh Trung Thu cao cấp 2025 – Sang trọng & đậm vị truyền

Chào đón mùa trăng rằm 2025, Orion Vina hân hạnh giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung Thu cao cấp với thiết kế và hương vị hoàn toàn mới. Đây sẽ là món quà ý nghĩa, gửi trọn sự trân quý đến gia đình, người thân và đối tác.

Khách hàng mua sắm tại Orion Vina

Hộp quà tinh tế – Biểu tượng của sự trân trọng

Năm nay, Orion Vina mang đến các mẫu hộp đặc biệt: TRĂNG TỎ THẤU TỎ CHÂN TÌNH, với màu sắc trang nhã, chất liệu cao cấp, chứa đựng thông điệp về đoàn viên, sung túc và may mắn. Đây không chỉ là hộp bánh, mà còn là lời chúc phúc trọn vẹn dành cho người nhận.

Bên cạnh thiết kế sang trọng, Orion Vina vẫn giữ vững cam kết về chất lượng. Bánh Trung Thu được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế FSSC 22000.

Mỗi chiếc bánh là sự hòa quyện giữa lớp vỏ nướng vàng óng, mềm mịn cùng phần nhân đa dạng: thập cẩm, sen nhuyễn, đậu xanh, khoai môn... Tất cả đều được chọn lọc từ nguyên liệu tự nhiên, mang đến hương vị ngọt thanh, đậm đà, chuẩn vị truyền thống, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Giá trị hợp lý – Quà tặng ý nghĩa

Dù được đầu tư tỉ mỉ từ thiết kế đến chất lượng, bánh Trung Thu Orion Vina vẫn có mức giá hợp lý, khoãng từ 125.000 VNĐ đến 250.000 VNĐ/hộp Từ 2 bánh đến 4 bánh nướng. Đây là lựa chọn hoàn hảo để biếu tặng mà không cần băn khoăn về chi phí.

Hệ thống phân phối rộng khắp

Sản phẩm hiện đã có mặt tại các siêu thị, đại lý và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc.

Tại khu vực xã Hồ Tràm, TP.HCM mới (trước đây là thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc), khách hàng có thể mua trực tiếp tại cửa hàng đối diện Bệnh viện Xuyên Mộc, QL55 – điểm bán chính hãng, uy tín, hoặc gọi: 0917747572

NL