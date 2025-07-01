Ông Phan Minh Nhật được giao phụ trách quản lý, điều hành hoạt động Ban Quản lý các chợ Rạch Dừa

UBND phường Rạch Dừa (TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và bổ nhiệm viên chức quản lý Ban Quản lý các chợ phường Rạch Dừa.

UBND phường công bố và trao Quyết định thành lập Ban Quản lý các chợ Rạch Dừa.

Tại buổi lễ, UBND phường đã công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý các chợ Rạch Dừa. Theo đó, Ban Quản lý các chợ Rạch Dừa trực thuộc UBND phường Rạch Dừa trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý chợ Thắng Nhất và Ban Quản lý chợ Rạch Dừa trực thuộc UBND TP.Vũng Tàu. Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Lãnh đạo Ban Quản lý chợ và các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ (Tổ Hành chính - Quản lý ngành hàng, Tổ Kế toán - Tài chính, Tổ Dịch vụ - Kỹ thuật, Tổ An ninh trật tự).

Chủ tịch UBND phường cũng trao Quyết định về bổ nhiệm viên chức quản lý; Quyết định về việc giao phụ trách Ban Quản lý các chợ Rạch Dừa. Theo đó, ông Phan Minh Nhật được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý các chợ Rạch Dừa. Đồng thời được giao phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Ban Quản lý các chợ Rạch Dừa từ ngày 1/7/2025 cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Trưởng ban quản lý các chợ Rạch Dừa.

Lãnh đạo UBND phường cũng trao Quyết định về bổ nhiệm viên chức quản lý; Quyết định về việc giao phụ trách Ban Quản lý các chợ Rạch Dừa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa yêu cầu ông Phan Minh Nhật kịp thời ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ viên chức và người lao động của Ban Quản lý, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt và hiệu quả ngay từ những ngày đầu thành lập.

Song song đó, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý, khai thác chợ một cách hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt cần phát huy và đẩy mạnh triển khai mô hình chợ thanh toán không dùng tiền mặt góp phần hoàn thành các chỉ tiêu cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn phường

Ông Trần Anh Tuấn lưu ý Ban Quản lý các chợ Rạch Dừa quan tâm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong khu vực chợ. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của tiểu thương và người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI