LSP tái vận hành toàn bộ tổ hợp

Ngày 20/8, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), đã thành công tái khởi động vận hành toàn bộ tổ hợp hóa dầu tích hợp, nhờ vào sự cải thiện biên lợi nhuận vận hành sau khi giá dầu thô giảm trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức, quyết định này thể hiện sự chủ động nắm bắt cơ hội của LSP. Đồng thời, công ty vẫn tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến trên thị trường.

Bên cạnh đó, LSP cũng đang triển khai Dự án Cải tạo LSP (LSPE) với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây là Dự án chiến lược nhằm tích hợp thêm khí ethane vào danh mục nguyên liệu hiện hữu gồm naphtha và propane, với mục tiêu giảm hơn 30% chi phí vận hành, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Các hạng mục chính của Dự án LSPE bao gồm: Nhập khẩu 1 triệu tấn ethane mỗi năm từ Hoa Kỳ. Sử dụng 5 tàu chở ethane rất lớn (VLEC) với sức chứa 50.000 tấn mỗi tàu để vận chuyển ethane. Xây dựng 2 bể chứa ethane siêu lạnh, mỗi bể có dung tích 55.000 tấn. Nâng cấp cơ sở sản xuất để sử dụng nguyên liệu ethane lên đến 70% trong nguyên liệu đầu vào; đồng thời duy trì tính linh hoạt với các nguyên liệu naphtha và propane.

LSP đã thành công tái khởi động vận hành toàn bộ tổ hợp hóa dầu tích hợp.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, chia sẻ: “Thị trường hóa dầu trong nửa cuối năm 2025 vẫn còn nhiều biến động và áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, giá dầu thô giảm đã giúp cải thiện nhẹ biên lợi nhuận giữa sản phẩm và nguyên liệu, mở ra cơ hội để chúng tôi tái khởi động tổ hợp và khẳng định năng lực sẵn sàng vận hành. Quyết định này cũng giúp LSP duy trì mối liên kết với khách hàng và chuỗi cung ứng.

“Việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu với khí ethane là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh dài hạn của LSP. Dự án LSPE dự kiến sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm trong giai đọan xây dựng và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế tại xã Long Sơn. Ngoài ra, hợp đồng cung cấp ethane dài hạn sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kinh tế- thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”, ông Kulachet Dharachandra thông tin thêm.

Dự án cải tạo LSP: Xây dựng 2 bể chứa ethane siêu lạnh

Dù ngành hóa dầu vẫn đối mặt với nhiều biến động, LSP luôn cam kết tập trung vào vận hành an toàn, hiệu quả, hỗ trợ đội ngũ nhân sự và hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền và công ty chủ quản, LSP sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu đóng góp vào sự tự chủ công nghiệp và tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam.

