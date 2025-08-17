LSP đồng hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Ngày 17/8, tại xã Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn (LSP) phối hợp với UBND xã Long Sơn, Trạm Y tế xã Long Sơn và các đối tác (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Anh, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Minh Nam Phát và Công ty Cổ phần Vận hành và Xây Lắp PTSC) triển khai thực hiện chương trình “Chăm sóc Sức khỏe cộng đồng năm 2025”.

Đây là hoạt động thường niên được LSP duy trì từ năm 2017, thể hiện cam kết bền vững của doanh nghiệp trong việc chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng địa phương.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) chia sẻ tại chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) chia sẻ: “Sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất để mỗi người có thể làm việc, sống hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống. Chính vì vậy, LSP luôn xem việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững của mình.”

Chương trình năm nay tập trung vào việc thăm khám, phòng ngừa và điều trị các bệnh lý phổ biến như huyết áp, tiểu đường, đồng thời cung cấp các loại thuốc thiết yếu cho người dân. Đặc biệt, LSP hỗ trợ khám chuyên sâu các bệnh về hở van tim và đại tràng – những bệnh lý có nguy cơ cao nhưng thường bị bỏ sót trong các đợt khám sức khỏe thông thường.

Đại diện UBND xã Long Sơn nhận thuốc, vật tư y tế do LSP trao tặng

Đến chờ để khám bệnh từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Tiết Kiệm (71 tuổi), tổ 3, thôn 1 cho hay, mỗi lần chương trình tổ chức, bà đều tham gia. Những bác sĩ, nhân viên ở đây rất nhiệt tình khám và tư vấn cho người bệnh. Có những người may mắn sau khi khám đã phát hiện ra bệnh hiểm nghèo, kịp thời lên bệnh viện tuyến trên để chữa trị, kéo dài được sự sống.

Các bác sĩ thăm khám cho người dân trên địa bàn xã Long Sơn

Với phương châm “Cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển, cùng nhau chung sống”, LSP không chỉ mang đến sự hỗ trợ y tế mà còn gửi gắm thông điệp của một người hàng xóm thân thiện, sẵn sàng đồng hành cùng bà con xã Long Sơn trên hành trình xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc.

HÀ AN