Kinh tế, xã hội phường Vũng Tàu đạt nhiều kết quả tích cực

Sáng 2/8, đồng chí Bùi Văn Hy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) chủ trì phiên họp thường kỳ UBND phường Vũng Tàu tháng 7 nhằm đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2025.

Ông Bùi Văn Hy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Qua 1 tháng hoạt động với bộ máy chính quyền mới, bước đầu, phường Vũng Tàu đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định. Cụ thể, tháng 7 năm 2025, phường Vũng Tàu thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 107,4 tỷ đồng. Phường cũng đồng hành, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, như cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 256 hộ kinh doanh.

Công tác quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị được phường chú trọng. Phường đã tiếp nhận 31 hồ sơ và xử lý 17 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; cung cấp 29 hồ sơ thông tin quy hoạch cho người dân. Phường cũng thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn phường để kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch kiến trúc trên địa bàn. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường đã phối hợp công an phường xử lý 52 trường hợp buôn bán hàng rong, kinh doanh, buôn bán trái phép trên vỉa hè, lòng đường, công viên để bảo đảm trật tự đô thị.

Các dự án trọng điểm cũng được phường đôn đốc tiến độ. Điển hình như dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân đến nay đạt tiến độ khoảng 90%.

Công tác cải cách hành chính được phường tăng cường. Trong tháng 7, phường tiếp nhận 3.117 hồ sơ, tất cả hồ sơ đều giải quyết đúng hạn, trước hạn và đang trong thời hạn giải quyết, đáp ứng nhu cầu kịp thời của người dân, doanh nghiệp.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.

Công tác thông tin tuyên truyền được phường triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo sự đồng thuận về tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính hai cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Bùi Văn Hy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu giao Trung tâm Hành chính công phường rà soát, có những giải pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến từ 30% lên 50% (trong tháng 8/2025) để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch phường phối hợp với các phòng chuyên môn của phường khảo sát, rà soát, xây dựng phương án vận hành, khai thác tạm thời công viên, trục đường Thùy Vân (Bãi Sau) để phục vụ người dân và du khách dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Quang cảnh Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Các phòng, đơn vị tăng cường các đợt kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công và vệ sinh môi trường. Đồng thời, tham mưu thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng để phối hợp hướng dẫn cho người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến tại các khu phố. Lực lượng công an, quân sự tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG