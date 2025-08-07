Không có chuyện tăng giá thu gom rác tại phường Vũng Tàu (HCM)

Trước thông tin lan truyền về việc tiền vận chuyển, thu gom rác trong các khu dân cư tăng lên, lãnh đạo phường Vũng Tàu (TPHCM) khẳng định mức giá này vẫn đang như cũ và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tự ý nâng giá cao hơn mức Nhà nước cho phép.

Ngày 7-8, UBND phường Vũng Tàu ban hành công văn số 46/TB-UBND về mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường.

Theo đó, căn cứ Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, mức thu đối với hộ gia đình đã được quy định cụ thể và thống nhất trên toàn địa bàn.

Cụ thể, hộ gia đình có mức thu 50.000 đồng/tháng. Hộ gia đình ở nhà (phòng trọ) có mức thu 25.000 đồng/tháng. Hộ kinh doanh nhỏ lẻ có mức thu 100.000 đồng/tháng. Trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp có mức thu 200.000 đồng/tháng. Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, bệnh viện, chợ, bến xe, bến tàu, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ… có mức thu từ 210.000 đến 460.000 đồng/tấn hoặc 210.000 đến 460.000 đồng/m3.

Thời gian thu gom từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau.

Công nhân VESCO thu gom rác trên đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

UBND phường Vũng Tàu cũng đề nghị đơn vị thu gom đúng giờ quy định, đúng mức giá quy định, cung cấp hóa đơn, phiếu thu đầy đủ cho chủ nguồn thải, không cố ý thu vượt, thu thêm nếu không có sự thỏa thuận với người dân và cơ sở kinh doanh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một số phản ánh của người dân, sau khi sáp nhập tỉnh, tiền vận chuyển, thu gom rác trong các khu dân cư cũng tăng lên. Cụ thể, nhiều nơi người dân bị thu 70.000 đồng/tháng thay vì 50.000 đồng/tháng như bình thường.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu khẳng định, mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Vũng Tàu vẫn đang áp dụng theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND từ năm 2019 đến nay.

Phường sẽ tiếp nhận phản ánh của người dân nếu bị thu giá quá quy định đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp tự ý nâng giá thu gom, vận chuyển rác cao hơn mức Nhà nước cho phép.

QUANG VŨ