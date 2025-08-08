Họp bàn hợp nhất hai Hội thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM

Chiều 8-8, Ban Chấp hành hai Hội Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM đã có cuộc họp bàn phương án hợp nhất.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Chấp hành hai Hội Thủy sản đã thống án phương án hợp nhất thành Hội Thủy sản TPHCM. Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Ho Chi Minh City Fisheries Association (HFA), trụ sở đặt tại 78-80 Phước Thắng, phường Phước Thắng, TPHCM.

Hội Thủy sản TPHCM là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân hoạt động trên địa bàn TPHCM trong các lĩnh vực thủy sản và lĩnh vực có liên quan với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về pháp luật, khoa học công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Bà Võ Thị Mộng Thu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM góp ý tại cuộc họp.

Hội Thủy sản TPHCM có 184 hội viên và 6 chi hội trực thuộc. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM và là thành viên của Hội Thủy sản Việt Nam.

Sau cuộc họp, Hội Thủy sản TPHCM sẽ gửi phương án hợp nhất và biên bản làm việc cho Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Sở Nội vụ trình UBND TPHCM.

Tin, ảnh: NGỌC MINH