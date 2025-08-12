Sáng 12-8, Tổ công tác số 2 của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua TPHCM) cùng tiến độ xây dựng Khu thương mại tự do Cái Mép - Thị Vải.

Ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM. Ảnh: THANH NGA

Theo Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn đầu đã hoàn tất 100%, đã bố trí tái định cư cho 209 hộ dân. Một số hạng mục bổ sung như tuyến đường dân sinh tại phường Tam Long (0,84 ha) và nút giao tại phường Tân Thành (23 ha) dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng từ tháng 9/2025.

Hiện nay, phần đường chính đã cơ bản hoàn thiện với các hạng mục mặt bê tông nhựa, sơn kẻ, dải phân cách, hàng rào; hệ thống chiếu sáng và các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông đang được triển khai tại các nút giao Hội Bài - Phước Tân và Quốc lộ 56. Trong tổng số 11 cây cầu thuộc dự án, đã có 9 cầu hoàn thành, 2 cầu còn lại dự kiến sẽ hoàn thiện vào tháng 9/2025. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khai thác vào tháng 12-2025. Đơn vị tư vấn cũng đang lập dự án bổ sung nút giao đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình (ĐT991). Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện trong tháng 9/2025 và khởi công vào quý I/2026. Ban Quản lý khẳng định, hạng mục bổ sung này sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ khai thác tuyến chính. Đơn vị cũng kiến nghị được sử dụng quỹ đất tái định cư của TP.Phú Mỹ cũ (khoảng 1.000 lô) để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạng mục nút giao bổ sung.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn TPHCM. Ảnh: THANH NGA

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị chủ đầu tư cung cấp thêm thông tin chi tiết về phương án triển khai nút giao bổ sung, tiến độ hoàn thiện hai cây cầu còn lại, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cũng như tình hình giải ngân vốn. Bên cạnh đó, yêu cầu các cấp chính quyền nghiên cứu phương án tái định cư hợp lý, lấy ý kiến người dân trước khi triển khai.

Riêng đối với Khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép - Thị Vải, dự án dự kiến triển khai tại phường Tân Phước và Tân Hải, hướng đến hình thành hệ sinh thái công nghiệp, dịch vụ gắn liền với cảng quốc tế. Với quy mô 3.764 ha, dự án gồm ba khu chức năng chính: khu đầu mối giao thông vận tải kết nối cảng, đường sắt và sân bay Long Thành; khu kho bãi logistics, công nghiệp và khu công nghiệp công nghệ cao, đô thị dịch vụ và khu dự trữ xanh.

Đề án cũng đề xuất 17 chính sách đặc thù đang áp dụng cùng 19 cơ chế mới, trong đó có: sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao dịch chính, thu hút nhân lực quốc tế, ưu đãi thuế và tín dụng, tự do hóa ngoại hối, hỗ trợ thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).

Theo đánh giá, lợi thế của dự án là nhận được sự đồng thuận cao từ Trung ương và địa phương, phù hợp với Nghị quyết 24-NQ/TW, đồng thời thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu khung pháp lý cho mô hình FTZ và cần điều chỉnh quy hoạch để tăng cường kết nối liên vùng.

Chính quyền địa phương kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt đề án, đồng thời đưa chính sách FTZ vào Nghị quyết 98 (sửa đổi) nhằm triển khai đồng bộ, qua đó phát huy tối đa lợi thế cảng logistics của khu vực Đông Nam Bộ.

Sau khi nghe báo cáo, Tổ công tác ghi nhận các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có liên quan giải quyết.

TRÀ NGÂN