Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, diễn ra sáng 12/6.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ phát biểu kết luận cuộc họp.

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

Thông tin tại cuộc họp, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Mặc dù còn những khó khăn, nhất là về thu ngân sách, nhưng tổng thể kinh tế vẫn giữ vững ổn định, tạo đà bứt phá cho những tháng cuối năm.

Có 9/13 chỉ tiêu kinh tế-tài chính đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ và vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm ngoái. Đáng chú ý, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 43.253 tỷ đồng, tăng gần 14%; doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 10.977 tỷ đồng, tăng gần 22,7%; doanh thu vận tải, kho bãi đạt gần 11.700 tỷ đồng, tăng hơn 10,5%. Các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng trưởng tích cực, đảm bảo cân đối cung-cầu thị trường và góp phần ổn định đời sống người dân.

Khu vực công nghiệp phát triển tương đối ổn định với giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 11,77%. Tỉnh đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho DN và đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm. 14 dự án mới đi vào hoạt động trong tổng số 39 dự án dự kiến trong năm. Tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp tiếp tục tăng, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, tổng thu ngân sách Nhà nước chỉ đạt hơn 47.900 tỷ đồng, giảm 0,3% so với cùng kỳ, chủ yếu do thu từ dầu thô và xuất nhập khẩu sụt giảm. Đây là thách thức lớn trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và đầu tư phục hồi chậm, biến động giá dầu và áp lực cạnh tranh từ thị trường quốc tế.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm toàn diện. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được đảm bảo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt trên 94%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực.

Không để gián đoạn khi sáp nhập đơn vị hành chính

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2025, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, quản lý thuế, chi ngân sách và thúc đẩy đầu tư phát triển. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, xử lý nợ thuế, chống thất thu, chuyển giá và gian lận thương mại. Tỉnh cũng đẩy mạnh thanh tra chuyên sâu theo ngành, lĩnh vực rủi ro cao như chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử…

Trong đầu tư công, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công đúng tiến độ, thay thế cán bộ yếu kém, siết chặt quản lý chi, tiết kiệm chi thường xuyên và bảo đảm an sinh xã hội trong mô hình chính quyền 2 cấp từ 1/7/2025. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các DN ngoài tỉnh được giao dự án đầu tư thực hiện đăng ký kinh doanh tại tỉnh, qua đó tạo nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời, tổ chức làm việc với các DN có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhưng nộp thuế tại địa bàn khác, trên cơ sở đó có giải pháp để động viên, hướng dẫn các DN này nộp thuế tại tỉnh, nhất là các DN dầu khí, sắt, thép,… rà soát giá đất thuê, quản lý tài sản công, thúc đẩy các dự án mới đi vào vận hành.

Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu, kết nối cung cầu, kiểm soát hàng hóa gian lận, điều tiết thị trường, hỗ trợ DN tiêu thụ hàng hóa. Các chương trình trọng điểm đầu tư, phát triển DN và xử lý dự án chậm triển khai sẽ tiếp tục được tập trung tháo gỡ để gia tăng năng lực sản xuất và nguồn thu ngân sách ổn định.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết công việc tồn đọng, không để gián đoạn trong quá trình sáp nhập đơn vị hành chính. Bảo đảm cân đối ngân sách để thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Bài, ảnh: HÀ AN