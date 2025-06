Mưa liên tục khiến lúa, cây ăn trái gãy đổ, hư hại

Mấy ngày gần đây, một số khu vực tại Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra mưa lớn và liên tục, khiến nhiều diện tích lúa, cây ăn trái bị ngập sâu trong nước, hư hỏng, nông dân thiệt hại nặng nề.

Nhiều diện tích đu đủ đang cho thu hoạch của gia đình bà Nguyễn Thị Phấn (ấp Tây, xã Long Phước, TP. Bà Rịa) bị gãy ngang thân do mưa dông liên tục mấy ngày qua.

Sau những trận mưa lớn, 5 sào đu đủ đang cho thu hoạch của gia đình bà Dương Thị Thảo Lệ, ấp Tây, xã Long Phước, TP. Bà Rịa đã bị gãy ngang thân đổ rạp hàng loạt, trái rụng nằm lăn lóc khắp vườn. Nhặt từng trái đu đủ lên chiếc xe rùa mang về cho heo ăn, bà Lệ cho biết, năm nay mưa dông đến sớm nên nông dân chưa kịp chằng chống cho cây. “Đu đủ sắp thu hoạch mà bị mưa làm cho gãy đổ, gần như mất trắng, thiệt hại cả trăm triệu đồng”, bà Lệ nói.

Cách đó không xa, vườn đu đủ rộng 2,5ha của gia đình bà Nguyễn Thị Phấn, ấp Tây cũng bị đổ rạp đến 60%. Những trái đu đủ chuẩn bị hái giao cho bạn hàng bị dập, bung mủ nằm lăn lóc khắp vườn. “Mọi năm, phải cuối tháng 6 thời tiết mới mưa gió nhiều, nhưng năm nay thì khắc nghiệt quá. Mới cuối tháng 5 mà mưa dông liên tục làm bà con trồng cây ăn trái như chúng tôi trở tay không kịp, thiệt hại nặng nề”, bà Phấn chia sẻ.

Nhiều diện tích lúa Hè Thu mới xuống giống của bà con nông dân xã Tam An, huyện Long Đất bị hư hỏng do mưa dông những ngày qua.

Theo Hội Nông dân xã Long Phước, TP.Bà Rịa, những trận mưa dông mấy ngày qua làm không ít diện tích cây ăn trái như đu đủ, chuối, chôm chôm, sầu riêng bị thiệt hại. Trước tình trạng này, hội đã khảo sát để nắm tình hình và báo cáo xã.

Không chỉ cây ăn trái, nhiều diện tích lúa Hè Thu mới xuống giống tại xã Tam An (huyện Long Đất) cũng bị hư hỏng. Ông Huỳnh Ngọc Bội, nông dân HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Nhứt cho biết: “1,5 ha lúa Hè Thu vừa gieo sạ nên non và yếu, rễ chưa bám được vào đất, gặp mưa liên tục nên dễ hư hỏng, trôi. Nông dân buộc phải chờ thời tiết nắng ráo lên mới gieo lại được”.

Ông Huỳnh Trọng Chinh, Giám đốc HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Nhứt thông tin, tính sơ bộ đến ngày 3/6, diện tích lúa bị hư hỏng phải gieo lại khoảng 20ha và khoảng 40ha lúa bị trôi.

Theo ngành nông nghiệp và môi trường, trước tình hình trên, ngành đã chỉ đạo các địa phương nắm bắt tình hình cụ thể, thống kê thiệt hại để tổng hợp báo cáo có phương án xử lý. Đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống thiên tai để hạn chế thiệt hại trong sản xuất.

