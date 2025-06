Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu giữa TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu được tổ chức nhằm thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng thị trường tiêu thụ; đồng thời tạo nền tảng xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, bền vững trong bối cảnh không gian kinh tế liên tỉnh đang được định hình.

Đại diện DN, nhà phân phối tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thông tiêu biểu.

Mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước

Sáng 12/6, tại TP.Vũng Tàu, Sở Công thương TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức sự kiện trưng bày, giới thiệu và kết nối giao thương các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu giữa 3 địa phương. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 50 DN, HTX và hệ thống phân phối của 3 địa phương.

Tại sự kiện này, Công ty TNHH OCA Việt Nhật là một trong những đơn vị nổi bật trong lĩnh vực chế biến nông sản chất lượng cao. Với định hướng phát triển theo chuỗi giá trị “từ nông trại đến thanh sô cô la”, OCA đã xây dựng được vùng nguyên liệu ca cao hữu cơ tại huyện Châu Đức và tự chủ toàn bộ quy trình sản xuất, từ lên men, phơi sấy đến chế biến sâu. Các sản phẩm của công ty như sô cô la đen nguyên chất, ca cao nguyên bột, rượu ca cao và bonbon sô cô la đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, không sử dụng phụ gia hay chất bảo quản, giữ nguyên hương vị tinh khiết và giá trị dinh dưỡng tự nhiên.

Bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty OCA Việt Nhật cho biết: “Tham dự sự kiện kết nối lần này, chúng tôi kỳ vọng thương hiệu sô cô la Bà Rịa-Vũng Tàu chất lượng cao tiếp cận được hệ thống phân phối mạnh tại TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để DN tìm kiếm các đối tác chiến lược, xây dựng chuỗi cung ứng liên kết vùng ổn định, bền vững và lâu dài”.

Sự kiện lần này cũng có sự tham dự của nhiều DN đến từ tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh. Công ty CP Thực phẩm AT “mang đến” dòng sản phẩm nước uống chức năng từ nấm trùng thảo, nổi bật với công nghệ chiết tách hoạt chất hiện đại. Đại diện công ty AT nhận định, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu là 2 thị trường tiềm năng với nhu cầu tiêu dùng thực phẩm chức năng tăng nhanh. “Chúng tôi mong rằng sẽ kết nối được với những người bạn đồng hành để mở rộng hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc sức khỏe theo hướng bền vững”, đại diện AT Food nói.

Tạo chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp nông thôn

Theo nhận định của các DN, nhà phân phối, sự kiện lần này là cơ hội quan trọng để mở rộng mạng lưới đối tác, đặc biệt là tìm kiếm nguồn hàng chất lượng, ổn định và rõ ràng về nguồn gốc. Ông Trương Chí Cường, Giám đốc Cửa hàng tự chọn Minh Châu cho biết: “Chúng tôi mong muốn tiếp cận các cơ sở sản xuất trong khu vực có cùng định hướng phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc và có giá cả hợp lý”.

Sau khi tìm hiểu, tại sự kiện đã có hàng chục biên bản ghi nhớ hợp tác giữa cơ sở sản xuất và nhà phân phối. Các DN kỳ vọng, từ những “cú bắt tay” hôm nay sẽ hình thành được chuỗi cung ứng ngắn, linh hoạt, phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tốt, thực phẩm sạch, hữu cơ tại địa phương.

Ông Đinh Trọng Cường, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh cho rằng, sự kiện diễn ra trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh mới chuẩn bị đi vào hoạt động, được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các DN công nghiệp nông thôn mở rộng thị phần, xây dựng chuỗi cung ứng liên vùng ổn định và bền vững, góp phần định hình một không gian kinh tế tích hợp, liên kết chặt chẽ của TP.Hồ Chí Minh mới và cả vùng trọng điểm phía Nam.

Bài, ảnh: QUANG VINH