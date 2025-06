Huyện Long Đất 28/41 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết

Chiều 18/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Đất khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

6 tháng đầu năm, huyện Long Đất có 28/41 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết năm 2025 đề ra, tăng 11 chỉ tiêu so với quý I/2025. Cụ thể, thu ngân sách trên địa bàn hơn 1.097,8 tỷ đồng, đạt 58,18% so với nghị quyết; thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 580,8 tỷ đồng, đạt 48,16% kế hoạch; doanh thu từ các khu du lịch 840,6 tỷ đồng. Đảng bộ huyện đã kết nạp được 91 đảng viên mới, đạt 47,39% so với nghị quyết…

Long Đất cũng đang tập trung rà soát, thống kê các nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt để phân bổ và chuyển giao về các xã; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng lộ trình chỉ đạo của Trung ương, tỉnh.

ĐÔNG HIẾU