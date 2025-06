Giữ lửa nghề bánh tráng, bánh hỏi

Để bảo tồn nghề truyền thống bánh tráng, nhiều chương trình hỗ trợ về máy móc, thiết bị được triển khai.

Bà Dương Thị Ốm, xã Tam An, huyện Long Đất đang tráng bánh.

Gắn bó với nghề

4h sáng, bà Dương Thị Ốm, xã Tam An, huyện Long Đất thức giấc, chuẩn bị cho mẻ bánh mới. Có hơn 50 năm làm bánh tráng, mỗi ngày bà tráng 1.500 bánh. Theo bà Ốm, tráng bánh chỉ cần quen tay là làm được, nhưng để bánh ngon thì phải biết lựa gạo phù hợp. Người làm bánh cũng cần chú ý đến kỹ thuật phơi bánh. Khi trời nắng gắt, liếp bánh chỉ cần phơi nửa giờ là được, khi trời âm u thì thời gian phơi từ 2-4 tiếng.

“Trước đây quanh năm phải tráng bánh bên bếp lò đun bằng củi rất nóng nực, nhưng từ khi được Nhà nước hỗ trợ lò tráng bánh bằng điện nên đỡ cực hơn, bánh tráng nhanh, thuận tiện, góp phần giữ chất lượng và giá trị sản phẩm bánh tráng truyền thống An Ngãi”, bà Ốm chia sẻ.

Bà Đặng Thị Son, xã Tam An, huyện Long Đất cũng đang tiếp nối nghề làm bánh tráng của gia đình. Năm 2024, bà là một trong những hộ làm nghề bánh tráng được UBND tỉnh hỗ trợ lò tráng bánh, liếp phơi.

Bà Son cho biết: “Từ sự hỗ trợ này đã giúp người làm nghề nâng cao được chất lượng sản phẩm, có đầu ra ổn định hơn”.

Nghề làm bánh tráng An Ngãi có trên 50 năm hình thành và phát triển, đến nay toàn xã có 160 hộ tham gia làm nghề, phân bố rải rác trên địa bàn 5 ấp gồm An Hòa, An Bình, An Phước, An Lộc và An Thạnh. Năm 2013, nghề làm bánh tráng tại xã An Ngãi (nay là xã Tam An) được UBND tỉnh công nhận là nghề truyền thống. Từ đó đến nay, nghề làm bánh tráng An Ngãi không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng về sản phẩm và ổn định thị trường. Năm 2022, bánh tráng An Ngãi tiếp tục được UBND tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống. Đây cũng là làng nghề truyền thống đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sản xuất bánh tráng tại Làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, huyện Long Đất.

Phát huy nghề truyền thống

Trong 6 làng nghề, nghề truyền thống đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công nhận có nghề bánh hỏi An Nhứt và Làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi. Năm 2024, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ vật tư, thiết bị cho các hộ thuộc Làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi. Việc hỗ trợ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tăng nhanh giá trị sản xuất của các ngành nghề và dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường và tôn tạo, gìn giữ không gian nông thôn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Vũ Ngọc Đăng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM, Phó Trưởng phòng NN-PTNT, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc hỗ trợ máy móc, thiết bị nhằm bảo tồn nghề truyền thống cha ông để lại. Đồng thời góp phần phát triển làng nghề, nghề truyền thống trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ vào để giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu vào và tăng khả năng thích ứng với thị trường.

“Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiếp tục phối hợp các cơ quan và địa phương liên quan khảo sát nhu cầu, tổ chức họp xét chọn, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện hỗ trợ về nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền cho các cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn. Đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó có xúc tiến thương mại điện tử đối với các sản phẩm nghề truyền thống và sản phẩm đặc sản địa phương; bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn theo định hướng đa dạng hóa các loại hình du lịch, chú trọng phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn”, ông Vũ Ngọc Đăng nói.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU