Đốc thúc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân đang bước vào giai đoạn nước rút. Tại buổi kiểm tra thực tế dự án vào ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo TP.Vũng Tàu kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, sáng 3/6.

Hoàn thành dự án vào ngày 15/8

Theo báo cáo từ Công ty CP Xây dựng Coteccons (nhà thầu chính thi công), trong toàn bộ dự án, gói thầu số 12 là một trong những hạng mục quan trọng nhất với khối lượng công việc lớn. Gói thầu này gồm 2 hạng mục cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Thùy Vân dài 3,2km và xây dựng công viên Thùy Vân trên diện tích khoảng 19,21ha, đã hoàn thành khoảng 88% khối lượng công việc.

Tuy nhiên, phần việc còn lại khoảng 12% là những hạng mục kỹ thuật phức tạp như các trạm kỹ thuật ngầm, mái che nghệ thuật mang tính biểu tượng, yêu cầu thi công chính xác và kỹ thuật cao. Đại diện Coteccons cho biết đơn vị đã huy động tối đa thiết bị, nhân lực, tăng ca ban đêm và cuối tuần. Công tác giám sát chất lượng và an toàn lao động cũng được siết chặt.

Tại buổi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu công ty tập trung cao độ, tuyệt đối tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và thẩm mỹ và đặc biệt là tiến độ thực hiện. “Toàn bộ dự án phải được hoàn thành và đưa vào sử dụng chậm nhất vào ngày 15/8 tới”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng bộ các hạng mục kết nối

Song song đó, hạng mục hầm đi bộ (5 hầm) dọc tuyến Thùy Vân nhằm tăng cường kết nối, đảm bảo an toàn giao thông và thuận tiện cho người dân, du khách. Hiện hầm số 2 (ngã ba Phó Đức Chính-Thùy Vân) do UBND TP.Vũng Tàu đầu tư, đang thi công, dự kiến hoàn thành vào ngày 22/7. Hầm số 5 (ngã ba Thi Sách-Thùy Vân) do Tập đoàn DIC đầu tư cũng đã khởi công từ ngày 1/4. Các hầm số 1, 3, 4 do DN và thành phố đầu tư, dự kiến khởi công trong tháng 6/2025. Đây là các công trình vệ tinh có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng du lịch ven biển bền vững.

Ngoài ra, phần đất quốc phòng rộng hơn 2ha tại tuyến Thùy Vân, sẽ được bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 15/6 để triển khai các hạng mục thuộc Quảng trường biển Thùy Vân.

Cùng với đó, các công trình hỗ trợ như hệ thống thoát nước trên các tuyến Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, Nguyễn Chí Thanh cũng đang được triển khai đồng bộ để hoàn thiện hạ tầng tổng thể.

Một điểm nổi bật của dự án là công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thùy Vân, thuộc khu vực Bãi Sau, TP.Vũng Tàu. Đây là hạng mục kiến trúc biểu tượng của toàn bộ dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, được tuyển chọn thông qua một cuộc thi thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp với sự tham gia của nhiều đơn vị uy tín trong nước và quốc tế.

Công trình này đã được Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí đầu tư và thi công, không chỉ thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp lớn trong phát triển hạ tầng du lịch của tỉnh, mà còn góp phần tạo dấu ấn về mỹ quan đô thị ven biển.

Ông Đoàn Hải Linh, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Vũng Tàu cho biết, thời tiết thất thường và mưa nhiều đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trước tình hình này, Ban đã yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, tranh thủ tối đa lúc thời tiết thuận để thi công. Đồng thời, triển khai thi công linh hoạt theo từng khu vực, ưu tiên các hạng mục ít bị ảnh hưởng bởi mưa như hầm dịch vụ để đẩy nhanh tiến độ.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN