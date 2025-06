Cấp bách phòng, chống ngập úng

Bà Rịa-Vũng Tàu đang bước vào cao điểm mùa mưa. Công tác phòng, chống ngập úng đô thị càng cấp bách, cần thiết hơn bao giờ hết khi ngày càng có nhiều điểm ngập úng cục bộ.

Mưa gây ngập trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Vũng Tàu).

Mưa nhỏ cũng ngập

Trong vài năm trở lại đây, tình trạng ngập úng xảy ra ở hầu khắp các tuyến đường và cả trong khu dân cư khi mưa trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Quốc Kính, nhà ở hẻm 780 đường Bình Giã (phường 10, TP.Vũng Tàu) cho biết, mỗi khi mưa lớn là nước ngập từ đường vào nhà. “Tôi phải kê lên cao các thiết bị điện tử mới sử dụng được, nếu không mất an toàn về điện, nguy hiểm đến tính mạng”, ông Kính nói.

Tối 22/5, trận mưa lớn kéo dài chưa đến 2 tiếng đồng hồ (từ 19h đến 21h) nhưng đã làm nhiều tuyến đường và nhiều khu vực trên địa bàn TP.Vũng Tàu ngập sâu. Đặc biệt, đường Thi Sách ngập sâu khoảng 60cm khiến hàng loạt phương tiện tham gia giao thông chết máy.

Tương tự, trận mưa tối 28/5 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Phú Mỹ biến thành sông. Cụ thể, tuyến QL51 đoạn trước UBND TP.Phú Mỹ đến ngã ba KCN Mỹ Xuân B1-QL51 và các tuyến đường gần QL51... một số điểm ngập sâu khoảng 30-40cm. Nhiều xe ô tô gần chung cư 18 tầng (phường Phú Mỹ) bị nước tràn vào xe, khoang lái.

Theo thống kê của Công ty CP Khoa học-Công nghệ Việt Nam (Busadco), QL51 đoạn qua địa bàn các phường: Tân Phước, Phước Hòa, Phú Mỹ, Mỹ Xuân (TP.Phú Mỹ) có 9 điểm thường xuyên ngập nước khi mưa lớn. Trong đó, các khu vực ngập nặng nhất là đoạn giao giữa QL51 với đường 81, đoạn từ khu chung cư 18 tầng đến khách sạn Golf Phú Mỹ, trước cổng KCN Mỹ Xuân B1, khu phố Ngọc Hà, chùa Đại Tòng Lâm, Trung tâm thương mại…

Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, những năm gần đây, tình trạng ngập nước tại đô thị trên địa bàn tỉnh diễn biến theo chiều hướng xấu. Số lần, số điểm và thời gian ngập năm sau nhiều hơn năm trước. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 60 điểm ngập sâu mỗi khi mưa lớn. Sở Xây dựng nhận định, có 4 nguyên nhân gây ngập úng đô thị: do biến đổi khí hậu; do tốc độ đô thị hóa nhanh; do công tác quản lý, vận hành và do hệ thống thoát nước đô thị chưa hoàn chỉnh.

Nhiều khu vực là mặt đất tự nhiên đã bị san lấp hoặc chuyển sang các loại mặt phủ nhân tạo. Trước đây, nước mưa tự thấm xuống đất là chính, nay chảy tràn trên bề mặt, dồn ra đường, trong khi hệ thống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng hoặc quá tải, dẫn đến không thoát kịp gây ngập. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước tại 2 đô thị có tốc độ đô thị hóa cao là TP.Vũng Tàu và TP.Phú Mỹ chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, còn chắp vá, chưa đáp ứng được nhu cầu thoát nước.

Ngoài 4 nguyên nhân trên còn có nguyên nhân chính gây nên ngập úng đô thị là do những năm qua, nguồn vốn bố trí cho công tác duy trì nạo vét hàng năm mới chỉ đáp ứng được khoảng 65-70% so với nhu cầu.

Duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước là việc làm cấp bách để phòng, chống ngập úng đô thị.

Nhiệm vụ cấp bách

Theo ông Mai Trung Hưng, trong 5 năm (2019-2023), nhiều tuyến cống thoát nước đã được đầu tư xây dựng và bàn giao sử dụng. Tuy nhiên, công tác đầu tư phát triển mạng lưới thoát nước tại các đô thị như TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, TP.Phú Mỹ chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, quy hoạch đã được định hướng. Trong đó, đáng ngại nhất là TP.Vũng Tàu, các hồ điều hòa chưa được xây dựng mở rộng theo quy hoạch, các trục thoát nước chính lưu vực chưa được xây dựng, kênh thoát nước chính thành phố chưa được đầu tư, nâng cấp. Hiện trạng chủ yếu là mương đất với nhiều tuyến đường giao cắt làm hạn chế tốc độ dòng chảy, gây nên tình trạng ngập úng cục bộ nghiêm trọng.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý hệ thống thoát nước, hàng năm Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức khảo sát, lập dự toán công tác duy tu sửa chữa; duy trì nạo vét và tuần tra vận hành hệ thống thoát nước trên các đô thị. Tuy nhiên, quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp thời, nên năm 2024 hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh chưa được nạo vét. Tỉnh đang triển khai công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước theo kế hoạch năm 2025. Theo đó, tổng giá trị dự toán năm 2025 cho công tác nạo vét và tuần tra vận hành hệ thống thoát nước đô thị là gần 160 tỷ đồng. Việc nạo vét hệ thống thoát nước được triển khai trong tháng 6 và gấp rút thực hiện để hoàn thành trong tháng 8.

Song song với việc nạo vét hệ thống thoát nước, tỉnh cũng đầu tư các hệ thống thoát nước mới nhằm khắc phục tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại một số đoạn trên QL51 và khu vực xung quanh vào mùa mưa. Chẳng hạn, dự án “Tuyến thoát nước chính dọc QL51” với chiều dài toàn tuyến là 14,87km đang được triển khai tại TP.Phú Mỹ. Dự án gồm 4 khu vực chia thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 (đoạn từ đường 2A đến chùa Huệ Quang, đoạn từ VCB đến cầu Ngọc Hà và đoạn từ đường Phước Hòa-Cái Mép đến cầu Rạch Tre) do UBND TP.Phú Mỹ làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là hơn 366,5 tỷ đồng…

Dự án thành phần 2 (tính từ đường Quy hoạch 46 đến đường Phước Hòa-Cái Mép) do Ban QLDA chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư với tổng chiều dài khoảng 7,47km, trong đó tuyến chính khoảng 5,34km và tuyến nhánh khoảng 2,13km.

Như vậy, khi công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước được thực hiện và các dự án thoát nước được đầu tư đồng bộ thì tình trạng ngập úng đô thị vào mùa mưa cơ bản sẽ được khắc phục.

Bài, ảnh: QUANG VŨ