Tuyên truyền bảo vệ an toàn đường ống khí

Ngày 22/5, tại TP.Bà Rịa, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn phối hợp với UBND phường Kim Dinh tổ chức buổi tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí.

Đại diện Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn đã thông tin đến người dân về hệ thống đường ống dẫn khí trên địa bàn tỉnh, đồng thời nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí. Người dân được khuyến cáo không tự ý đào xới, xây dựng, lưu thông xe tải nặng trong hành lang an toàn tuyến ống; không đốt rác, đổ chất thải gây cháy nổ và kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

NHẬT MINH