Thị trường 2 ngày đầu dịp lễ 30/4, 1/5: Khách đông, giá hải sản tăng

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các cửa hàng, siêu thị và các chợ đã chuẩn bị nguồn hàng hóa và áp dụng nhiều khuyến mãi cho người tiêu dùng. Trong 2 ngày nghỉ lễ, lượng khách tăng mạnh từ 7-20% so với cùng kỳ.

Người dân mua sắm tại Co.opmart Vũng Tàu sáng 1/5.

KHÁCH TĂNG CAO

Ghi nhận trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày siêu thị GO! Bà Rịa đón và phục vụ khoảng 5.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm.

Theo bà Huỳnh Kim Mỹ, Giám đốc siêu thị GO! Bà Rịa, năm nay, người dân được nghỉ lễ 30/4, 1/5 dài ngày nên dự báo sức mua sẽ tăng mạnh. GO! Bà Rịa đã chuẩn bị hàng hóa từ trước lễ đối với các mặt hàng có hạn sử dụng dài và làm việc với nhà cung cấp các mặt hàng tươi sống, chế biến để bảo đảm cung ứng hàng hóa theo hợp đồng đã cam kết.

Người dân mua sắm tại GO! Bà Rịa sáng 1/5.

“Năm nay, có sự kiện lớn là kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.Hồ Chí Minh nên siêu thị đã chủ động nguồn hàng từ sớm. Vì vậy, hàng hóa luôn bảo đảm cung ứng cho nhu cầu của khách hàng. Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đến siêu thị mua sắm tăng, trung bình mỗi ngày đón khoảng 5.000 lượt khách, còn tính chung lượng khách đến đây vui chơi giải trí, mua sắm vào khoảng 8.000 lượt khách/ngày. Dự kiến trong cả kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến GO! Bà Rịa tăng 7% so với cùng kỳ, doanh thu tăng khoảng 5%”, bà Huỳnh Kim Mỹ cho biết.

Khu vực kinh doanh thức ăn nhanh tại các siêu thị, trung tâm thương mại luôn đông khách. Trong ảnh: Du khách chọn mua thức ăn nhanh tại GO! Bà Rịa sáng 1/5.

Tương tự, tại Co.opmart Vũng Tàu, nguồn hàng cũng được tăng lên gấp đôi so với ngày thường, trong đó tập trung vào những mặt hàng thực phẩm, rau củ quả, trái cây, thịt… Siêu thị cũng triển khai các chương trình giảm giá, khuyến mãi lên đến 50%.

“Dịp lễ siêu thị triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng với chương trình khuyến mãi giảm giá từ 15-50%. Dịp này, siêu thị tổ chức ngày hội khẳng định chất lượng sản phẩm và ưu tiên lựa chọn điểm bán an toàn trong mua sắm từ ngày 29/4 đến 1/5. Qua chương trình nhằm mang đến những trải nghiệm mua sắm hàng hóa trong nước chất lượng, với giá cả phù hợp. Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, siêu thị đón trung bình 3.000 lượt khách/ngày. Dự kiến trong những ngày nghỉ lễ, lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường và tăng 20% so với cùng kỳ”, ông Trần Công Hiếu, Giám đốc Co.opmart Vũng Tàu cho biết.

Theo nhận định chung của các đơn vị cung ứng hàng hóa, dịp lễ năm nay do được nghỉ dài ngày, cộng hưởng nắng nóng gay gắt, cho nên nhiều gia đình sẽ chọn đi du lịch, thư giãn kết hợp mua sắm, tiêu dùng, do đó sức tiêu thụ hàng hoá tăng cao. Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho người dân và du khách, các đơn vị cung ứng hàng hóa trong tỉnh đã chuẩn bị lượng hàng gấp đôi so với ngày thường, tập trung vào các mặt hàng: thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống… Đồng thời tăng cường 100% nhân viên trực để kịp thời hỗ trợ khách hàng.

Đặc biệt trong dịp lễ năm nay là sự kiện khuyến mãi hàng hiệu năm 2025, với sự tham gia của hơn 300 thương hiệu trong và ngoài nước và áp dụng giảm giá lên đến 80%. Sự kiện diễn ra từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5 tại Trung tâm Tiệc cưới & Hội nghị Aurora Event Center (TP.Vũng Tàu). Dự kiến trong 5 ngày diễn ra sẽ thu hút khoảng 60 ngàn lượt khách tham quan với doanh thu khoảng 12 tỷ đồng.

GIÁ HẢI SẢN TĂNG

Hai ngày đầu nghỉ lễ, ngoài các siêu thị, trung tâm thương mại, tại các chợ đầu mối, chợ trung tâm ở các huyện, thành phố, hàng hóa tiêu dùng cũng dồi dào, đảm bảo cung ứng đủ cho người dân và du khách trong dịp lễ. Lượng khách đến tham quan, mua sắm cũng tăng mạnh, gấp đôi so với ngày thường. Tại các chợ Vũng Tàu, Bà Rịa, Phước Hải…, bà con tiểu thương cũng chuẩn bị nguồn hàng hải sản, hàng khô, rau củ quả… Giá bán hiện đã bắt đầu tăng từ 10-25%

Ghi nhận tại chợ Phước Hải sáng 1/5, tại khu kinh doanh hải sản lượng khách đến mua sắm khá đông. Các tiểu thương cân hàng, đóng hàng cho khách không ngơi tay.

Người dân, du khách mua hải sản tại chợ Phước Hải, huyện Long Đất sáng 1/5.

Chị Mỹ Lài, tiểu thương chợ Phước Hải, huyện Long Đất cho biết, dịp lễ này nguồn hải sản về chợ bảo đảm cung ứng cho nhu cầu của người dân và du khách. Chất lượng hải sản khá tươi ngon do được đánh bắt tại vùng biển Phước Hải, Long Hải. Giá một số mặt hàng như: tôm, cua, ghẹ, mực và một số loại ốc cũng tăng so với ngày thường.

“Hai ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách tăng nên tôi cũng lấy thêm hàng để vừa bỏ sỉ và bán lẻ cho khách. Giá hải sản những ngày này cũng tăng từ 10-50 ngàn đồng/kg đối với một số loại hải sản hút khách như tôm, mực, ghẹ, trong khi đó có một số loại hải sản lại giảm so với ngày thường. Tùy nhu cầu của khách, tiểu thương chúng tôi sẽ cân đối hàng hóa để cung ứng cho thị trường”, chị Mỹ Lài nói.

Công tác tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thương mại được các ngành chức năng tăng cường, nên thị trường lễ 30/4 và 1/5 năm nay sẽ phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng cho người dân và du khách.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU