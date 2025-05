Từ năm 2020 đến nay, The Grand Ho Tram đạt danh hiệu khu nghỉ dưỡng Golf tốt nhất châu Á 2021 do Tạp chí World Digest bình chọn; Giải thưởng Traveller’s Choice - lựa chọn hàng đầu của du khách được bình chọn qua trang điện tử Tripadvisor; World Golf Awards bầu chọn là Best Golf Hotel in Asia năm 2022; sân golf The Bluffs liên tục nằm trong top 100 sân golf tốt nhất thế giới do Tạp Chí Golf Digest bầu chọn; Best Luxury Golf Destination tại Việt Nam 2023 do Luxury Lifestyle Awards bình chọn.