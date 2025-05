Mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi ngập sâu

Trận mưa tối 28/5 xảy ra trên diện rộng kéo dài trong nhiều giờ khiến không ít tuyến đường trên địa bàn tỉnh ngập sâu, đặc biệt là khu vực TP.Vũng Tàu và TP.Phú Mỹ.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, khu vực tỉnh đêm 28/5 và sáng sớm 29/5 có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa rất to từ 22h ngày 28/5 đến 2 giờ ngày 29/5. Tổng lượng mưa đo được, nhiều nơi vượt trên 100mm. Cụ thể, tại phường Mỹ Xuân (TP.Phú Mỹ) là 156,6 mm; xã Long Sơn và phường 7 (TP.Vũng Tàu) từ 110,7-135,6mm…

Mưa to khiến nhiều khu vực ngập nặng, nhất là tuyến QL51 đoạn trước UBND TP.Phú Mỹ đến ngã ba KCN Mỹ Xuân B1-QL51 và các tuyến đường gần QL51... Một số điểm ngập sâu khoảng 30-40cm. Nhiều xe ô tô gần chung cư nhà ở xã hội 18 tầng (phường Phú Mỹ) bị nước tràn vào xe, khoang lái.

Mưa lớn trong đêm gây ngập sâu khiến nhiều xe ô tô đậu gần chung cư nhà ở xã hội 18 tầng TP.Phú Mỹ bị ngập, nước tràn vào xe

Tại TP.Vũng Tàu, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường như: 2/9, 30/4, Ngô Quyền, Thi Sách.... với mực nước đo được từ 30-40cm. Đặc biệt, tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần chân cầu Cỏ May ngập nặng, đến 8h sáng nước vẫn chưa rút kịp khiến việc tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn, ùn ứ kéo dài.

8h sáng 29/5 dù mưa đã tạnh khá lâu nhưng đường Võ Nguyên Giáp, TP.Vũng Tàu đoạn gần chân cầu Cỏ May vẫn còn ngập nặng khiến việc di chuyển của nhiều phương tiện gặp khó khăn

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ngập nặng trên QL51 đoạn qua địa bàn TP.Phú Mỹ vì trận mưa quá to, cùng với tuyến này đang thi công và chưa có hệ thống thoát nước hoàn thiện.

Những điểm ngập khác tại TP.Vũng Tàu do là vùng trũng, cộng với nguyên nhân 2 năm qua hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh chưa được nạo vét, khơi thông nên khi mưa to lượng nước dồn về, dẫn đến thoát không kịp.

Tin, ảnh: QUANG VŨ