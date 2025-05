Kiểm tra toàn diện việc áp dụng hóa đơn điện tử xăng dầu

Từ giữa tháng 4/2025, toàn bộ DN, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất chuyển đổi, áp dụng hệ thống kết nối tự động phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) từng lần bán hàng. Tuy vậy, để đảm bảo việc thực hiện diễn ra liên tục, thực chất, Chi cục Thuế khu vực XV yêu cầu các phòng thanh tra, kiểm tra; các đội thuế cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra toàn diện việc áp dụng, đặc biệt trong tháng 4 và 5.

Ông Đoàn Minh Dũng, Chi Cục trưởng Chi cục thuế khu vực XV cùng đoàn đi kiểm tra bể chứa xăng tại Công ty CP xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu.

Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh

Đợt kiểm tra này, Chi cục Thuế khu vực XV thành lập 21 đoàn kiểm tra. Tổng số cửa hàng dự kiến kiểm tra là 133, trải đều khắp địa bàn tỉnh. Mỗi đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra chặt chẽ từng cơ sở, từ việc sử dụng phần mềm bán hàng, truyền dữ liệu hóa đơn, đến việc đối chiếu lượng hàng tồn kho thực tế với sổ sách.

Quy trình kiểm tra được thực hiện chặt chẽ với các bước từ xác minh hệ thống bồn chứa, kiểm tra giấy phép, chốt hóa đơn, đối chiếu tồn kho, kiểm định thiết bị đến kiểm tra sự phù hợp giữa đối tượng mua hàng và hóa đơn. Đặc biệt, việc kiểm tra sẽ làm rõ các dấu hiệu trốn thuế như lượng tồn kho sổ sách không khớp thực tế.

Ngoài ra, việc kiểm tra tại trụ sở DN cũng được triển khai theo quy trình kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế ban hành. Công tác kiểm tra tập trung vào các DN có dấu hiệu rủi ro cao như phát sinh lỗ nhiều năm, tồn kho lớn, giao dịch liên kết bất thường.

Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả, Chi cục Thuế phối hợp cùng các cơ quan truyền thông tuyên truyền về việc thực hiện hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng, đồng thời yêu cầu các tổ trưởng đoàn kiểm tra báo cáo kết quả trước ngày 16/5 này.

Ông Đoàn Minh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XV cho biết, kế hoạch kiểm tra đột xuất lần này được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các DN kinh doanh xăng dầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công khai và minh bạch tại địa phương.

DN xăng dầu đã thực hiện nghiêm quy định về HĐĐT

Ngày 9/5, theo chân Đoàn giám sát, kiểm tra đột xuất đối với DN hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, phóng viên ghi nhận, cây xăng thuộc Công ty CP xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (đường Cách mạng tháng Tám, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa), thực hiện nghiêm túc việc áp dụng HĐĐT.

Bà Hà Thị Lan Anh, phụ trách bộ phận xăng dầu công ty cho biết, phần lớn người dân đổ xăng vẫn chưa có thói quen lấy hóa đơn. Tuy nhiên, nếu muốn lấy hóa đơn, văn phòng có người in ngay, chỉ mất chưa tới 1 phút. Trường hợp khách không lấy hóa đơn thì không in ra, nhưng vẫn lưu trữ đầy đủ bằng hình thức điện tử, kết nối chuyển cho cơ quan thuế với tần suất 2 tiếng một lần. Do đó, khi cần, cơ quan thuế có thể tra cứu dữ liệu mà DN kết nối, xuất hóa đơn chuyển lên.

Tại cửa hàng xăng dầu số 7, Công ty TNHH Hà Lộc (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức), ông Nguyễn Võ Ngọc Thành, phụ trách các cây xăng của công ty cho biết, DN đã hoàn tất chuyển đổi, áp dụng hệ thống kết nối tự động phát hành HĐĐT từng lần bán hàng hồi đầu tháng 3. Dù không in hóa đơn đưa trực tiếp cho khách, nhưng khi khách cần, cửa hàng đều gửi qua zalo hoặc email. Mỗi lần khách vào đổ xăng đều được lưu trữ đầy đủ bằng hình thức điện tử, kết nối để chuyển lên cho cơ quan thuế.

Theo đánh giá của Chi cục Thuế khu vực XV, qua kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, phần lớn các DN đã chấp hành khá nghiêm túc quy định về HĐĐT. Khi cài app xuất hóa đơn, việc cập nhật dữ liệu hàng tồn, tồn bao nhiêu cũng rất rõ ràng, khi cần tra cứu dễ dàng, nhanh chóng.

Việc đảm bảo thực hiện HĐĐT theo từng lần bán xăng dầu góp phần ngăn chặn tình trạng gian lận, buôn lậu xăng dầu, bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch. Từ đó, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025 mà Chính phủ đã đề ra.

Bài, ảnh: HÀ AN