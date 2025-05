Khởi nghiệp trên đồng ruộng với drone

Luôn coi trọng an toàn bay Hiện nay, theo quy định của Cục Tác chiến-Bộ Tổng tham mưu và các văn bản liên quan, mọi hoạt động bay dân sự bằng thiết bị không người lái, trong đó có drone sử dụng trong nông nghiệp, đều phải được cấp phép. Người điều khiển thiết bị cũng cần đảm bảo năng lực, tuân thủ các yêu cầu về khu vực bay, độ cao cho phép và đảm bảo an toàn hàng không. Anh Đoàn Nhất Phương cho biết, các đội bay của mình đều được tập huấn kỹ năng vận hành, cập nhật quy định an toàn bay và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của cơ quan chức năng.