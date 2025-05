HĐND TP.Bà Rịa phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024

Chiều 9/5, Hội đồng nhân dân TP. Bà Rịa khóa VI tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 25 và đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Theo báo cáo của UBND TP. Bà Rịa, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2024 đạt hơn 3.114 tỷ đồng, bằng 213,4% so với dự toán tỉnh giao và 180% so với Nghị quyết HĐND thành phố giao. Trong đó, có 7 trên 8 nhiệm vụ thu đạt và vượt kế hoạch.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện hơn 1.639 tỷ đồng, đạt 147,1% so với dự toán tỉnh giao và 119,1% so với chỉ tiêu HĐND thành phố đề ra. Việc chi tiêu đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm.

ĐÔNG TRÚC