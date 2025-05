Giao bổ sung hơn 614 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định giao bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh chuyển từ chuẩn bị đầu tư lên mở mới và phân bổ dự phòng trung hạn cho 2 dự án đã đủ điều kiện bố trí vốn với số vốn hơn 614 tỷ đồng, gồm: xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý, giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội gần 160 tỷ đồng và mua sắm thiết bị y tế bổ sung cho Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Bà Rịa hơn 454 tỷ đồng.

QUANG VINH