Chính quyền tốt, doanh nghiệp tốt, và chúng ta chọn nhau

Ngày 30/5, tỉnh tổ chức hội nghị đầu tư với chủ đề Lựa chọn Bà Rịa-Vũng Tàu. “Nhà đầu tư chọn Bà Rịa-Vũng Tàu và chúng tôi chọn nhà đầu tư để kiến tạo những giá trị phát triển bền vững, cùng nhau”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ từng nhấn mạnh.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang thành công đón làn sóng đầu tư chất lượng cao. Với nhiều hoạt động, tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và công bố danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư thời gian tới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khởi công phân khu mới với diện tích 35ha của The Grand Ho Tram (huyện Xuyên Mộc).

Chọn Bà Rịa-Vũng Tàu xây các dự án “tỷ đô”

Đầu tháng 5, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm khởi công phân khu mới rộng 35ha của The Grand Ho Tram, huyện Xuyên Mộc với vốn đầu tư 1 tỷ USD. Với hệ thống khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, tiện ích giải trí, casino, trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế. Như vậy, với 1,4 tỷ USD đã giải ngân trước đó và hơn 1 tỷ USD cho phân khu mới, The Grand Ho Tram thể hiện cam kết mạnh mẽ cho định hướng phát triển dài hạn tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Walt Power, Tổng Giám đốc điều hành The Grand Ho Tram cho biết: “Hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, lượng khách nội địa và quốc tế tăng nhanh mỗi năm, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng việc Hồ Tràm sẽ trở thành một điểm đến hàng đầu trong khu vực”.

Nhiều DN, nhà đầu tư sau khi thành công trong sản xuất, kinh doanh tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã chọn tiếp tục đồng hành lâu dài với địa phương bằng cách triển khai các dự án quy mô lớn, mang tính chiến lược và bền vững.

Tập đoàn Hyosung đang thực hiện những hành động cụ thể để hiện thực hóa cam kết biến Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm sản xuất công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến của Việt Nam và khu vực. Sau dự án nhà máy sản xuất PP và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG trị giá 1,3 tỷ USD hoạt động từ năm 2021, “đại bàng” ngành hóa dầu Hàn Quốc tiếp tục triển khai hiệu quả dự án nhà máy sợi carbon (dự kiến hoạt động tháng 7/2025) và nhà máy sợi sinh học làm từ đường thô với công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Tổng vốn đầu tư của 2 dự án này là 1,28 tỷ USD.

Đó là 2 trong nhiều DN có nhiều dự án nổi bật đầu tư vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ở đa dạng các lĩnh vực. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và tăng vốn cho 73 dự án với tổng vốn quy đổi hơn 4 tỷ USD. Trong đó, 37 dự án FDI với tổng vốn 1,25 tỷ USD và 36 dự án trong nước với tổng vốn hơn 71.400 tỷ đồng (quy đổi khoảng 2,75 tỷ USD). Nhiều dự án nổi bật như: Nhà máy sản xuất sợi nhân tạo của Công ty TNHH Colorful Nylon Fiber vốn 120 triệu USD; dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tăng vốn 400 triệu USD; dự án khu đô thị đường 3/2 gần 35 ngàn tỷ đồng; cảng tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân hơn 5.700 tỷ đồng…

Một điểm đáng chú ý là tỷ trọng đầu tư trong 5 tháng đầu năm 2025 của tỉnh đạt gần 54,8 triệu USD/dự án vốn trong nước và FDI (mới hoặc tăng vốn). Con số này cho thấy định hướng thu hút dự án đầu tư chọn lọc của tỉnh trong thời gian qua.

Chính quyền Bà Rịa-Vũng Tàu luôn nỗ lực tạo môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tiếp, làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh, tháng 5/2025.

Vì sự phát triển của Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông He Hongbing, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ điện tử nghe nhìn BOE (Trung Quốc) cho biết, Bà Rịa-Vũng Tàu có vị trí địa lý thuận lợi, có hệ thống cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải, gần sân bay quốc tế Long Thành đang được xây dựng, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, giao thông thuận tiện.

Khi triển khai dự án, “điểm cộng” cho tỉnh là chính quyền đã quyết liệt hỗ trợ, giúp đỡ tận tình nhà đầu tư. Minh chứng là từ khi gặp để báo cáo, trao đổi về dự định đầu tư cho đến khi khởi công chỉ mất thời gian rất ngắn. Qua đó, nhà máy thiết bị đầu cuối thông minh hơn 275 triệu USD của BOE dự kiến sẽ hoạt động chính thức trong năm 2025.

Vừa qua, tại buổi tiếp đoàn Hiệp hội DN Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư lớn, chính quyền tỉnh luôn nỗ lực tốt hơn từng ngày và đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Năm 2024, lần đầu tiên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nằm trong top 5 bảng xếp hạng các chỉ số quan trọng về cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN. Cụ thể, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt 71,17 điểm, xếp thứ 5 toàn quốc và dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 93,35%, tăng 3 bậc và vươn lên vị trí thứ 2 cả nước. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) xếp thứ 5, phản ánh mức độ hài lòng cao của người dân đối với dịch vụ công của tỉnh. Đây là “quả ngọt” cho những nỗ lực bền bỉ, không ngừng của chính quyền tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiên định với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Công nghệ Coretronic lắp đặt màn hình tivi, máy tính.

Môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi không chỉ thể hiện qua những con số và vị trí xếp hạng, mà còn thông qua từng KCN, từng nhà máy, khu đô thị, dự án du lịch, nghỉ dưỡng liên tiếp đi vào hoạt động góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong thời gian qua.

Tuy nhiên, sự gắn bó giữa Bà Rịa-Vũng Tàu và các nhà đầu tư khó có thể bền vững nếu sự nỗ lực chỉ đến từ một phía. Do đó, yêu cầu của địa phương là các DN, nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Bà Rịa-Vũng Tàu luôn đồng hành, đồng thuận với tỉnh trong tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn và công tác an sinh xã hội, đặc biệt là bảo vệ môi trường.

Sau gần 35 năm thành lập, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hơn 1.200 dự án đầu tư, trong đó, có 715 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 474.000 tỷ đồng; hơn 500 dự án đầu tư nước ngoài (từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ) với tổng vốn khoảng 35 tỷ USD. Dòng vốn đầu tư chất lượng cao chính là một trong những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh..

Với tầm nhìn và định hướng phát triển đột phá nhưng phải bền vững, dài hạn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng mong muốn “đã gặp” thì tiếp tục có thêm nhiều hơn những người bạn đồng hành tốt. Đó là các DN, tập đoàn trong và ngoài nước đem đến dòng vốn chất lượng cao, với các dự án kiến tạo giá trị phát triển bền vững cho địa phương.

“Chúng tôi luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư với phương châm thành công của DN chính là thành công của địa phương, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục kiên định thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên dự án xanh, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, nâng tầm vị thế của địa phương trong chuỗi giá trị toàn cầu trước bối cảnh phát triển mới”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ khẳng định.

Bài, ảnh: QUANG VINH