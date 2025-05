Bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh trong 4 tháng đầu năm nay có nhiều tín hiệu tích cực nhưng còn tồn tại những thách thức đòi hỏi sự nỗ lực và giải pháp đồng bộ từ các cấp chính quyền và cộng đồng DN. Đó là đánh giá được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 vào chiều 13/5.

4 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) của tỉnh tăng 10,35%. Trong ảnh: Nhân viên kiểm tra hàng trong kho tại Nhà máy đạm Phú Mỹ.

Tăng trưởng ấn tượng ở nhiều lĩnh vực

Thông tin tại cuộc họp, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, 4 tháng đầu năm nay, có 6/14 chỉ tiêu kinh tế, tài chính của tỉnh đã ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước và vượt mục tiêu tăng trưởng cả năm đã được HĐND tỉnh thông qua. Đáng chú ý, doanh thu vận tải, kho bãi tăng 10,19%, dịch vụ lưu trú tăng 15,18%, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và logistics.

Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp cũng có những chuyển biến tích cực, lần lượt tăng 4,14%, 1,02% và 3,88%. Điều này đã khẳng định được sự ổn định và tiềm năng phát triển của khu vực kinh tế nông nghiệp của tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong các dịp lễ, tết đầu năm. Thu ngân sách nội địa cũng là một điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng 16,38%, đạt 16.871 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh tế khác, dù mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu tăng trưởng cả năm. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) tăng 10,35%, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 13,3%, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 12,68%, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh tăng 39,37%, tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 5,67% và tổng chi ngân sách địa phương tăng 35,65%.

Trong 4 tháng qua, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 641 DN, tăng 6,3% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 11.042 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Tổng số DN tạm ngừng hoạt động là 841 DN, trong đó DN giải thể là 172, tăng 44,54%. Tính đến hết tháng 4/2025, trên địa bàn tỉnh có 19.383 DN, với tổng số vốn đăng ký 699.688 tỷ đồng, tổng số lao động đã đăng ký 224.428 lao động.

Tiếp tục rà soát, hỗ trợ DN giải quyết khó khăn

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những thách thức. Đáng lo ngại nhất là tình hình xuất nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng ước đạt gần 2,6 tỷ USD, giảm 4,96% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu cũng giảm 2,61% so với cùng kỳ, ước gần 2,1 tỷ USD, đạt 26,83% kế hoạch năm.

Theo đánh giá của ngành chức năng, yếu tố làm ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu là do biến động tỷ giá, căng thẳng địa chính trị làm tăng chi phí vận tải… Ngoài ra, DN lớn như Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn tạm ngưng hoạt động cũng tác động không nhỏ đến kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 19,02% so với kế hoạch phân bổ, tuy cao hơn về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn cần được đẩy nhanh hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Nguyên nhân do vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, một số dự án đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Để vượt qua những thách thức và đạt được các mục tiêu đã đề ra, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, hỗ trợ DN giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm và quan tâm đến vấn đề lao động. Đồng thời, phân tích rõ nguyên nhân DN gia nhập thị trường và vì sao rời khỏi thị trường. Đặc biệt, công tác xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới cần được chú trọng để cải thiện tình hình xuất nhập khẩu.

Về đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch để thu hút du khách và phát triển ngành du lịch bền vững…

Bài, ảnh: HÀ AN