Bà Rịa - Vũng Tàu 'bùng nổ' khách đến

22 sự kiện được tổ chức, cùng nhiều chương trình ẩm thực, giải trí và điểm tham quan hấp dẫn đã kéo hơn nửa triệu du khách đến Bà Rịa – Vũng Tàu vui chơi, trải nghiệm trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Bãi Sau, TP. Vũng Tàu luôn đông người tắm biển trong các ngày nghỉ lễ. Ảnh: Thi Phong

Bãi Sau “bùng nổ”

Điểm hấp dẫn du khách đến check-in nhất trong kỳ nghỉ lễ năm nay chính là đường Thùy Vân. Từ sáng sớm đến tối khuya, khu vực này luôn tấp nập người dân và du khách đến tham quan. Tuyến đường Thùy Vân thường xuyên diễn ra tình trạng kẹt xe do lượng khách đổ về mỗi ngày một nhiều. Các điểm như cầu đi bộ, khu trình diễn 3D Mapping đặc biệt thu hút du khách.

Chị Dương Thị Hiền, du khách đến từ TP. Vinh, Nghệ An cho biết, tối 29/4 gia đình chị bay từ Vinh vào TP. Hồ Chí Minh. Ngay sau khi xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chi Minh, gia đình chị đã đặt xe xuống Vũng Tàu nghỉ dưỡng. “Đọc báo thấy công trình Thùy Vân đã dần hoàn thiện nên tôi cũng háo hức muốn đưa các con đến chiêm ngưỡng. Các con tôi rất thích”, chị Dương Thị Hiền nói.

Nhiều người dân TP. Vũng Tàu và các huyện, thành phố trong tỉnh cũng nhân dịp nghỉ lễ đưa cả gia đình tham quan công trình Thùy Vân, check - in cầu đi bộ, xem liên hoan Diều nghệ thuật quốc gia năm 2025, đua thuyền buồm... Riêng tối 1/5, chương trình đại nhạc hội V-FEST ALLSTAR thu hút hàng chục ngàn lượt người đến xem, cổ vũ.

Thông tin từ các DN du lịch cho biết, hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn, khu lưu trú đều chật kín khách đặt phòng, tập trung nhiều nhóm khách gia đình.

Theo Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu, sau 4 ngày nghỉ lễ địa phương này phục vụ hơn 300 ngàn lượt người tắm biển. Trung tâm đã phân công 100% lực lượng ứng trực toàn thời gian trong ngày để bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho người dân và du khách, nhanh chóng xử lý các tình huống xảy ra trên bãi tắm, hỗ trợ thông tin…

Trong khi đó, các địa phương như Xuyên Mộc, Long Đất cũng tấp nập du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm các hoạt động lễ hội, ẩm thực. Riêng tại huyện Xuyên Mộc, lượng du khách tăng gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái. Các khu nghỉ dưỡng như Angsana & Dhawa, Melia, Emerld và Carmelina Hồ Tràm tổ chức nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, đua thuyền kayak, xây lâu đài cát đến hoạt động nhảy Zumba, đốt lửa trại, tiệc buffet… Đặc biệt, đêm biểu diễn khinh khí cầu kết hợp âm nhạc và bia V-FEST EVOLUTION tại quảng trường biển Hồ Tràm thu hút hàng chục ngàn lượt khách.

Người dân và du khách tham quan Bảo tàng tỉnh trong dịp nghỉ lễ.

Địa chỉ đỏ hút khách

Những ngày nghỉ lễ, Di tích lịch sử Bạch Dinh, Di tích nhà tù Côn Đảo, Trận địa pháo và Bảo tàng tỉnh, Nhà lưu niệm và Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Di tích lịch sử Căn cứ Minh Đạm… là lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Long Đất, Di tích lịch sử, công trình công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được khánh thành đúng dịp lễ 30/4 đã tạo điều kiện để người dân, du khách và thế hệ trẻ tham quan.

Theo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Long Đất, trong các ngày lễ 30/4 và 1/5, Di tích lịch sử Căn cứ Minh Đạm tiếp đón 1.500 lượt khách; Di tích lịch sử Nhà lưu niệm và Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu đón 3.000 lượt khách.

Trong khi đó, từ 30/4 đến ngày 4/5/2025, Bảo tàng tỉnh, Bạch Dinh và Trận địa pháo thu hút 18.980 khách. Tại Côn Đảo, trong dịp lễ, mỗi ngày Nghĩa trang Hàng Dương đón tiếp 5.000 lượt khách và hệ thống di tích Nhà tù Côn Đảo đón 2.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Người dân và du khách mua sắm tại sự kiện khuyến mãi hàng hiệu. Ảnh: Đông Hiếu

Siêu thị, trung tâm thương mại đông nghịt khách mua sắm

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, lượng khách đến các mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ hải sản tăng cao.

Theo bà Huỳnh Kim Mỹ, Giám đốc siêu thị GO! Bà Rịa, trong 5 ngày lễ vừa qua, GO! Bà Rịa đã đón và phục vụ khoảng khoảng 40 ngàn lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Lotte Mart Vũng Tàu cũng đón trên 40 ngàn lượt khách. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, Lotte Mart đã tăng cường 100% nhân viên phục vụ nhu cầu mua sắm. Tương tự, tại Co.opmart Vũng Tàu, ông Trần Công Hiếu, Giám đốc siêu thị cho biết, từ ngày 29/4 đến 1/5, đã có khoảng 15 ngàn lượt khách đến mua sắm, tăng 20% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, sự kiện khuyến mãi hàng hiệu năm 2025 với sự tham gia của hơn 300 thương hiệu trong và ngoài nước diễn ra từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5 tại Trung tâm Tiệc cưới & Hội nghị Aurora Event Center (TP.Vũng Tàu) cũng thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham quan mua sắm.

Tại các chợ đầu mối, chợ trung tâm ở các huyện, thành phố, hàng hóa tiêu dùng cũng dồi dào, lượng khách đến tham quan, mua sắm cũng tăng gấp đôi so với ngày thường. Giá bán trong dịp này tăng từ 10-25% đối với nhóm hải sản tươi sống.

Gần 50.000 lượt khách qua bến xe, giá thuê xe cá nhân tăng

Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5, tổng cộng có 2.056 chuyến xe xuất bến với 48.843 ghế phục vụ hành khách. Trong đó, tuyến đi TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu với 1.203 chuyến và 19.739 ghế, chiếm gần một nửa tổng số chuyến. Đây là đầu mối trung chuyển lớn, kết nối với nhiều tỉnh, thành, đặc biệt là khu vực phía Nam.

Tuyến miền Tây cũng ghi nhận lượng hành khách cao với 340 chuyến và 13.494 ghế, phản ánh nhu cầu di chuyển từ TP.Hồ Chí Minh về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh trong dịp lễ. Các tuyến đi miền Trung - Tây Nguyên đạt 309 chuyến với 9.504 ghế. Trong khi đó, các tuyến đi miền Đông Nam Bộ và miền Bắc được duy trì ổn định, với lần lượt 168 chuyến (4.442 ghế) và 36 chuyến (1.664 ghế).

Bà Kiều Thị Tuyết, Trưởng Bến xe Vũng Tàu cho biết, tổng lượng hành khách trong 5 ngày lễ tăng nhẹ, khoảng 25% so với ngày thường. Dù vậy, các DN vận tải vẫn chủ động tăng cường xe, điều chỉnh lịch trình linh hoạt và bố trí đầy đủ nhân sự để phục vụ hành khách tốt nhất. Đáng chú ý, một số DN đã điều chỉnh giá vé tăng nhẹ, dao động từ 14% đến 20% so với ngày thường.

Việc tổ chức, điều tiết giao thông tại khu vực bến xe được thực hiện chặt chẽ với sự phối hợp của lực lượng chức năng, góp phần hạn chế ùn tắc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đội ngũ tài xế được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, tuyệt đối tuân thủ quy định tốc độ và không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. QL51 trong 5 ngày cao điểm lễ có xảy ra kẹt xe nhẹ nhưng không kéo dài và không gây ùn tắc nghiêm trọng.

Theo khảo sát, giá thuê ô tô trong kỳ nghỉ lễ năm nay tăng mạnh, dao động từ 30% đến 70% so với ngày thường.

Xe khách lưu thông trên QL51 trong dịp lễ, tuy mật độ phương tiện tăng cao, nhưng giao thông chỉ ùn ứ cục bộ, không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Ảnh: Trà Ngân



Nhóm PV thời sự