Thu ngân sách nội địa tiếp tục tăng

Sở Tài chính cho biết, Quý I/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 24.812 tỷ đồng, tăng 0,65% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nguồn thu nội địa tăng 15,75% so với cùng kỳ, đạt 12.419 tỷ đồng; trong khi đó từ dầu khí chỉ đạt 7.515 tỷ đồng (giảm 13,31% so với cùng kỳ) và thu thuế xuất, nhập khẩu chỉ đạt 4.877 tỷ đồng (giảm 7,15%).

Công nhân Công ty TNHH Tùng Sơn (xã Xuân Sơn- Châu Đức) lắp ráp linh kiện điện tử.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, trong các khoản thu ngân sách, lớn nhất vẫn là thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 4.778 tỷ đồng; tiếp theo là thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 1.810 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 1.600 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 1.299 tỷ đồng; thu từ xổ số 848 tỷ đồng.

Tin, ảnh: HÀ AN