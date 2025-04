Siết quản lý xe khách dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao, gây áp lực lớn cho ngành vận tải. Sở Xây dựng đã triển khai kế hoạch siết chặt kinh doanh vận tải, đảm bảo an toàn và phục vụ tốt hành khách.

Chủ động tăng chuyến, giá vé tăng nhẹ

Trong những ngày cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhu cầu đi lại của người dân thường tăng mạnh, các DN vận tải đã chủ động xây dựng phương án phục vụ hành khách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo an toàn và ổn định thị trường vận tải. Bên cạnh việc tăng cường số lượng xe, một số DN cũng điều chỉnh giá vé tăng nhẹ, tăng từ 14% đến 20% so với ngày thường.

Đội ngũ tài xế được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, tuyệt đối tuân thủ quy định tốc độ và nghiêm cấm sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Ông Đỗ Phú Tài, Trưởng phòng Điều hành Công ty TNHH TMDV Xe khách Toàn Thắng, chia sẻ: "Chúng tôi đã đăng ký cố định 150 xe phục vụ các tuyến Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh, miền Tây và miền Đông, tăng khoảng 50% so với ngày thường. Ngoài ra, phương tiện dự phòng cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng để giải tỏa ngay khi có ùn tắc tại bến".

Đại diện Công ty CP Xe khách Phương Trang Futabuslines chi nhánh Vũng Tàu cũng cho biết, giá vé tuyến Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh hiện dao động từ 140-185 ngàn đồng tùy loại xe và sẽ điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 14% trong dịp lễ. Toàn bộ phương tiện đều được kiểm tra kỹ thuật và bảo dưỡng định kỳ trước khi xuất bến. Đội ngũ tài xế được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, tuyệt đối tuân thủ quy định tốc độ và nghiêm cấm sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Bà Đặng Duyên, đại diện nhà xe Hải Vân Vũng Tàu, cho biết từ ngày 29/4 đến 1/5, mỗi ngày đơn vị khai thác khoảng 200 lượt xe, tăng 30% so với ngày thường. Giá vé chủ yếu giữ nguyên, chỉ một số chuyến điều chỉnh tăng nhẹ. Đội ngũ tài xế của nhà xe nghiêm túc chấp hành các quy định theo Nghị định 168, đặc biệt trong việc đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ hành khách chu đáo trong dịp lễ cao điểm.

Các DN vận tải chủ động tăng chuyến đáp ứng nhu cầu phục vụ khách dịp lễ. Trong ảnh: Xe khách đậu trong Bến xe Vũng Tàu.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5, các bến xe khách Bà Rịa và Vũng Tàu, cùng Ban Quản lý điều hành xe buýt đã bố trí hơn 2.200 chuyến xe phục vụ hành khách. Cụ thể, tuyến Bà Rịa-Vũng Tàu đi TP.Hồ Chí Minh có 1.710 chuyến, cung cấp hơn 15.000 ghế ngồi. Các tuyến đi miền Đông Nam Bộ, miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên cũng được tăng cường đáng kể để đáp ứng nhu cầu.

Ngăn chặn xe dù, bến cóc

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao và đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5, Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai kế hoạch siết chặt hoạt động vận tải tại các bến xe và Ban Quản lý điều hành xe buýt. Các DN và cá nhân kinh doanh vận tải phải lập kế hoạch vận chuyển cụ thể, chuẩn bị đủ phương tiện, nhân sự, phương án dự phòng; phương tiện phải đạt yêu cầu kỹ thuật, đầy đủ giấy tờ và niêm yết giá vé minh bạch.

Ông Đỗ Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh cho biết, trong cao điểm lễ, các đơn vị phải chấp hành biểu đồ chạy xe, không bỏ chuyến, ghép chuyến, lập bến cóc hay đón khách ngoài bến; vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Việc điều chỉnh giá vé phải kê khai, niêm yết đúng quy định và báo cáo cơ quan chức năng.

Hành khách trải nghiệm dòng xe Limousine Royal của Nhà xe Hải Vân tuyến từ Vũng Tàu đi sân bay Tân Sơn Nhất. ẢNH: HV

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát tại các bến xe; phối hợp với lực lượng chức năng kiểm soát an ninh trật tự, phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu, tội phạm và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trước khi xuất bến, cán bộ điều hành sẽ kiểm tra giấy tờ phương tiện, giấy phép lái xe, thiết bị giám sát hành trình, camera, bình chữa cháy, tủ thuốc sơ cấp cứu và các điều kiện kỹ thuật an toàn khác. Phương tiện không đạt yêu cầu sẽ bị từ chối phục vụ.

Ngoài ra, lái xe và nhân viên phục vụ được quán triệt nghiêm cấm sử dụng rượu bia, chất kích thích; không được chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu, ép khách hay thu tiền vé cao hơn giá niêm yết. Thái độ phục vụ phải văn minh, hỗ trợ tốt nhất cho người già, trẻ em, người khuyết tật.

Đối với xe buýt, các đơn vị phải tăng cường chuyến trong giờ cao điểm, chạy đúng biểu đồ và dừng đỗ đúng quy định. Xe buýt tham gia vận chuyển liên tỉnh cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn như xe tuyến cố định.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN