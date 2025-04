Siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp siết chặt kỷ cương, tăng cường minh bạch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC).

Khu đất vàng 3 mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám - Thùy Vân - Phó Đức Chính (TP.Vũng Tàu) với diện tích 4,35ha đang được các ngành chức năng triển khai thủ tục để đấu giá, kêu gọi đầu tư.

Tham nhũng vặt trong quản lý đất đai

Tham luận tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 12/4/2021 (Chỉ thị số 13) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN trên địa bàn tỉnh” mới đây, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu cho biết: Thành ủy Vũng Tàu đã thực hiện công khai, minh bạch công tác quản lý Nhà nước về đất đai, như: chỉ đạo nghiêm công tác quy hoạch và công khai quy hoạch sử dụng đất; cơ chế định giá đất trong giao đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

Tuy nhiên, theo ông Giang, tình trạng tham nhũng vặt liên quan quản lý, sử dụng đất đai vẫn còn xảy ra. Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chỉ đạo xử lý 3 vụ việc đưa, nhận hối lộ bảo kê xây dựng nhà trên đất nông nghiệp tại địa bàn phường 11. Cơ quan tố tụng đã khởi tố 2 bị can về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, 8 bị can về tội “Đưa hối lộ” và 4 bị can “Nhận hối lộ”. Trong số 14 bị can bị khởi tố, có 4 bị can là đảng viên. Ngay sau khi có bản án của tòa, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 3 đảng viên, khiển trách đối với 4 đảng viên.

Đưa ra giải pháp căn cơ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTNTC, Phó Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quy định cụ thể, khoa học chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất. Công khai và minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

“Ngoài ra, cần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật gắn với việc kiểm soát chặt chẽ quyền lực Nhà nước, kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đồng thời, quan tâm đến công tác cán bộ, đây là vấn đề cốt lõi quyết định hiệu quả công tác PCTNTC”, Phó Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhấn mạnh.

Quản lý hiệu quả nguồn lực đầu tư công

Cũng tại hội nghị trên, đối với PCTNTC trong lĩnh vực đầu tư công, lãnh đạo Huyện ủy Xuyên Mộc cho biết, thời gian qua, địa phương được quan tâm hỗ trợ về nguồn lực trong công tác đầu tư công, từ đó cơ sở hạ tầng, diện mạo của địa phương không ngừng đổi mới, khang trang. Mạng lưới giao thông giúp liên kết vùng, tạo thuận lợi cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa, vật tư, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Công tác PCTNTC trong đầu tư công được Huyện ủy, UBND huyện thực hiện bảo đảm nghiêm túc hiệu quả nên trên địa bàn không xảy ra trường hợp vi phạm.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành về đầu tư công và quyết tâm PCTNTC trong thời gian tới, lãnh đạo Huyện ủy Xuyên Mộc cho rằng cần tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác PCTNTC, nhất là trong đầu tư công, đấu thầu, mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đảng đối với 2 tổ chức đảng và 14 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra đã thi hành kỷ luật đảng đối với 9 tổ chức và 39 đảng viên. Các cơ quan tố tụng địa phương khởi tố, điều tra 35 vụ/100 bị can, truy tố 28 vụ/145 bị can, xét xử 39 vụ/178 bị cáo. Trong đó có 14 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, xử lý. Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đạt được kết quả tích cực. Các cơ quan tư pháp thu hồi gần 100 tỷ đồng và 22 ngàn m2 đất.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các quy định, quy trình, thủ tục đầu tư, phân bổ vốn và triển khai các dự án đầu tư công; công khai, minh bạch, đúng quy định và khả thi từ khâu lập dự án đến thanh quyết toán ngân sách.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu trong quá trình thực thi công vụ. “Không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “thông thầu” trong đấu thầu đầu tư công, mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đền bù, giải phóng mặt bằng”, lãnh đạo Huyện ủy Xuyên Mộc nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN