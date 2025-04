Ngày 19/4: Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm

Ngày 14/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ tổ chức các sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Hình ảnh cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (đoạn qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vào sáng 14/4, sẵn sàng cho ngày thông tuyến.

Theo kế hoạch, vào ngày 19/4, tỉnh sẽ tổ chức đồng loạt 4 sự kiện lớn gồm: thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1); khởi công tuyến kết nối cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; khánh thành tuyến đường ven biển 994 đoạn từ khu vực Nhà Lớn Long Sơn đến QL51 và Trung tâm Y tế Quân-Dân y huyện Côn Đảo. Các sự kiện này sẽ được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên phạm vi toàn quốc.

Để tổ chức các sự kiện trang trọng, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ trong khâu chuẩn bị, từ dàn dựng sân khấu, bố trí không gian tổ chức, xây dựng kịch bản chương trình, đến phương án đón tiếp khách mời, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, các đơn vị phải thống nhất kịch bản lễ khởi công và khánh thành với các cơ quan Trung ương, bảo đảm thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 7/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN