Kim ngạch xuất, nhập khẩu quý I giảm mạnh

Theo Sở Tài chính, quý I/2025, hoạt động kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm mạnh. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) đạt 1,310 tỷ USD, giảm 7,85% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 1,346 tỷ, giảm 9,13%.

Tuyến đường riêng biệt phục vụ cho hoạt động logistics của LSP.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, thị trường xuất khẩu tuy phục hồi nhưng chưa vững chắc, đầu ra thiếu ổn định đã tác động đến sản xuất và xuất khẩu địa phương. Xuất khẩu hàng hóa dự kiến phải đối mặt với không ít khó khăn như biến động tỷ giá, xung đột chính trị căng thẳng tiếp tục đẩy giá cước vận tải leo thang. Thống kế cho thấy, các mặt hàng giảm mạnh là: chất dẻo (Plastic) nguyên liệu giảm 53,83%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày giảm 19,98%;…

Nhu cầu sản xuất và xuất khẩu hàng hóa giảm, kéo theo nhu cầu nhập khẩu hàng hóa Quý I giảm theo, chủ yếu như: phân bón các loại giảm 35,8%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày giảm 30,86%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 31,03%.

Cũng theo báo cáo của Sở Tài chính, quý I/2025, thu thuế xuất, nhập khẩu khoảng 4.884 tỷ đồng, giảm 7,03% so với cùng kỳ (do số thu ngân sách từ Công ty THHH Hóa dầu Long Sơn giảm sâu). Công ty đã tạm ngừng hoạt động từ tháng 10/2024. Tính đến 31/3, LSP nộp ngân sách 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái nộp 715 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số tiền thuế dự kiến thu được của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) giảm 31,4% so với cùng kỳ do kế hoạch xuất khẩu của các lô dầu thô trong Quý I giảm. Tính đến hết quý I, PV OIL nộp 637 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ nộp 928 tỷ đồng.

Tin, ảnh: HÀ AN