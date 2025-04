Ngày trái đất được tổ chức vào ngày 22/4 hàng năm, nhằm vận động mọi người nâng cao nhận thức và hành động trong các phong trào bảo vệ môi trường trên toàn thế giới, do Liên hợp quốc phát động. Ngày trái đất năm 2025 có chủ đề “Our Power, Our Planet - Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta”, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hành động để ngăn chặn các thảm họa do biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường.