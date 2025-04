Giật mình về tiền điện, cần tiết kiệm tối đa

* Vì sao hóa đơn tiền điện tăng cao

Tiền điện tăng đột biến khiến nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh “giật mình”. Trước việc chuẩn bị bước vào cao điểm nắng nóng, ngành điện khuyến cáo người dân càng phải tiết kiệm điện.

Nhân viên Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng nóng.

Giật mình với tiền điện

Anh Trần Văn Ngân, ngụ tại đường 30/4, phường 11 vừa nhận hóa đơn điện với số tiền phải trả là 1,5 triệu đồng. Mức này tăng hơn 60% so với tháng trước. “Gia đình tôi có 4 người, thường sử dụng 2 chiếc máy lạnh vào buổi trưa, tối và một số đồ dùng điện khác. Thời gian qua có phần nắng nóng nên thời gian sử dụng máy lạnh có tăng nhưng cũng không nhiều. Xác định tiền điện tháng này sẽ tăng nhưng không ngờ lại đột biến như vậy”, anh Ngân cảm thán.

Qua khảo sát, phần đông khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đều gặp tình trạng hóa đơn tăng đột biến từ 30-70% so với tháng 2. Nhiều hộ còn phải trả hóa đơn điện cao nhất trong các năm qua.

Theo Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu, tình trạng tiền điện tháng 3 tăng đột biến so với tháng trước có nhiều nguyên nhân. Do vừa bước vào cao điểm nắng nóng nên người dân sử dụng điện, đặc biệt là điều hòa, các thiết bị làm mát nhiều hơn. Cùng với đó, tháng 3 có 31 ngày so với 28 ngày của tháng 2 khiến lượng điện tiêu thụ cũng tăng lên.

Cụ thể, tổng sản lượng điện sử dụng trong tháng 2 của khách hàng sinh hoạt trên địa bàn tỉnh là hơn 89,4 triệu kWh. Trong khi đó của tháng 3 là gần 112 triệu kWh, tăng hơn 22,4 triệu kWh. Tổng số tiền mà khách hàng điện sinh hoạt tại Bà Rịa-Vũng Tàu trả tháng 3 gần 280 tỷ đồng, cao hơn khoảng 66 tỷ đồng so với tháng trước.

Càng nắng nóng, càng cần tiết kiệm điện

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu, theo quy luật thời tiết hằng năm, các tháng 4, 5 là giai đoạn cao điểm nắng nóng tại các tỉnh phía Nam, trong đó có Bà Rịa-Vũng Tàu với nền nhiệt thường xuyên dao động ở mức trên 350C, có lúc nóng cả vào ban đêm.

Số giờ nắng nóng, oi bức kéo dài khiến việc sử dụng các thiết bị làm mát tăng đột biến. Trong đó, điều hòa không khí có thể chiếm tới phân nửa tổng lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình lúc cao điểm. Ngoài ra, tủ lạnh, các thiết bị làm mát khác cũng hoạt động với cường độ cao hơn, làm tăng thêm 20-30% lượng điện tiêu thụ so với các tháng còn lại trong năm. Trong khi đó, cơ chế hoạt động của các thiết bị này khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao khi thời tiết nắng nóng dù thời gian sử dụng gần giống nhau.

Theo dự báo, thời gian tới khi đạt đỉnh nắng nóng, lượng điện sử dụng và hóa đơn tiêu thụ cũng sẽ “đạt đỉnh”. Điều này khiến người dân càng phải chú ý đến việc tiết kiệm điện. Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Thanh Hải nhận định, việc tiết kiệm điện giúp người dân giảm bớt chi phí, cũng giảm áp lực cho ngành điện.

Khách hàng cần chú ý sử dụng điện “đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu”. Ngoài ra, mọi người nên ưu tiên mua các thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; sử dụng đèn led trong chiếu sáng và hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; sử dụng thiết bị hẹn giờ để bật, tắt thiết bị điện gia dụng; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời…

Ông Hải cho biết: “Cùng với người dân, ngành điện cũng thực hiện các giải pháp để vận động, tuyên truyền các tổ chức, đoàn thể tiết kiệm điện. Đến nay, đã có hơn 21.000 khách hàng ký cam kết, thỏa thuận tiết kiệm điện”.

Bài, ảnh: QUANG VINH