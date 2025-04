Giá vàng trong nước tăng vọt lên trên 106 triệu đồng

Ngày 11/4, giá vàng trong nước đã bất ngờ tăng gần 3 triệu đồng mỗi lượng, thiết lập mức kỷ lục lịch sử mới trên 106 triệu đồng/lượng.

Theo đó sáng 11/4, các DN kinh doanh vàng đã điều chỉnh giá niêm yết vàng miếng SJC lên mức 103,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 106,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 2,8 triệu đồng mỗi chiều so với giá đóng cửa ngày 10/4.

Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC, vượt qua các kỷ lục trước đó và đánh dấu cột mốc quan trọng trên thị trường vàng Việt Nam.

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 102,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 105,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 2,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, đưa giá vàng lên mức 100,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 103,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước tăng mạnh được xác định là do sự leo thang của giá vàng thế giới. Ghi nhận trong sáng sớm 11/4, giá vàng thế giới đã đạt mức 3.186 USD/ounce, tăng 86 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm trước. So với cùng thời điểm ngày 10/4, giá vàng đã tăng hơn 100 USD/ounce.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, đà tăng của giá vàng thế giới chủ yếu bắt nguồn từ lo ngại của nhà đầu tư về tình hình căng thẳng thương mại toàn cầu. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn bất ổn kinh tế.

NGUYỄN NAM