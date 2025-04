Doanh nghiệp Nhà nước bảo đảm tăng trưởng trên 8%

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025 đối với các DN Nhà nước.

Cụ thể, giao các DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; người đại diện phần vốn Nhà nước tại DN do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 bảo đảm tăng trưởng doanh thu hợp nhất hoặc sản lượng 8% trở lên so với năm 2024.

Các DN Nhà nước chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại; thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục cơ cấu, tổ chức lại bộ máy để nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị DN; thực hiện các giải pháp cơ cấu lại vốn, tài sản để quản lý có hiệu quả các nguồn lực của DN, bảo đảm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025; tập trung triển khai các dự án đầu tư của DN, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư đúng kế hoạch.

Phú Xuân