Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu học tập mô hình khu thương mại tự do tại UAE

Trong 2 ngày 17 và 18/4, Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất - UAE).

Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc với Tập đoàn DP Wolrd.

Đoàn đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn DP World, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực logistics và cảng biển, đã và đang khẳng định vị thế như một nhà hỗ trợ thương mại toàn cầu.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn DP Wolrd đã chia sẻ cách thức để phát triển thành công khu thương mại tự do, đặc biệt là với các bài học thành công của JAFZA, một trong những mô hình khu thương mại tự do lớn nhất trên thế giới.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà lưu niệm đến đại diện Tập đoàn DP Wolrd.

Qua đó, có những khuyến nghị với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Đề án nghiên cứu khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, tập trung vào thiết kế quy hoạch khu và các chính sách áp dụng trong khu để hình thành môi trường kinh doanh đẳng cấp quốc tế, trở thành khu thương mại tự do hình mẫu của Việt Nam, top đầu của khu vực.

Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng làm việc với Hội đồng Khu Thương mại tự do (DFZC) và Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), Cơ quan Hải quan AFZA và Trakhees (Cơ quan cấp phép hoạt động cho các DN trong JAFZA).

Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc với Cơ quan Hải quan AFZA và Trakhees Dubai.

Nội dung làm việc liên quan đến kinh nghiệm quản lý hải quan và quản lý Nhà nước; phát triển nền tảng số hóa trong quản lý hải quan, các chương trình hỗ trợ DN; số hóa trong quản lý, vận hành các khu tự do của Dubai, các chính sách trọng tâm để phát triển thành công khu thương mại tự do bao gồm chính sách về tài chính tiền tệ, mối quan hệ giữa khu thương mại tự do và trung tâm tài chính và triển vọng phát triển của các khu thương mại tự do trong tương lai.

Trong chuyến công tác này, Đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại UAE.

QUANG VINH