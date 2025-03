Thu ngân sách huyện Long Đất đạt hơn 281 tỷ đồng

Sáng 7/3, UBND huyện Long Đất tổ chức họp thường kỳ nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh tháng 2 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2025.

2 tháng đầu năm 2025, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh đạt kết quả rõ nét. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn đạt 5.779ha, bằng 29,13% kế hoạch năm. Toàn huyện đón gần 380 ngàn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 299 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn thực hiện hơn 281 tỷ đồng, đạt 28,81% so dự toán... Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự được giữ vững.

Trong tháng 3, huyện tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó, tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2025; theo dõi, kiểm tra tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ thiên nhiên...

ĐÔNG HIẾU