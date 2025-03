Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Việt Nam

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong buổi tiếp đại diện lãnh đạo Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc), Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (Tập đoàn SCG-Thái Lan) và Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm vào chiều 20/3, tại TP.Vũng Tàu. Đây là các tập đoàn đã đầu tư rất lớn vào Bà Rịa-Vũng Tàu và có kế hoạch mở rộng đầu tư thêm nhiều tỷ USD.

Thủ tướng tiếp, làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin tưởng Tập đoàn SCG tiếp tục thành công tại Việt Nam

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của Chính phủ, của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại TP. Vũng Tàu. Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn cho biết, vừa qua, dự án đã được cấp điều chỉnh đầu tư tăng 400 triệu USD nhằm mở rộng dự án và sử dụng khí ethane làm nguyên liệu.

Lãnh đạo LSP cũng đã báo cáo, đề xuất với Thủ tướng một số kiến nghị liên quan đến thủ tục, ưu đãi thuế nhập khẩu nhiên, nguyên liệu…

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang thực hiện các giải pháp thúc đẩy nhằm bảo đảm cán cân thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ cân bằng, hài hòa, bền vững hơn. Do đó, Chính phủ Việt Nam rất ghi nhận việc LSP đạt được thỏa thuận với một doanh nghiệp Hoa Kỳ về nhập khẩu nhiên liệu ethane với giá trị khoảng 300 triệu USD/năm. Thủ tướng cũng thông tin thêm, vừa qua, trong chuyến công tác của Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực giải quyết các thủ tục, thúc đẩy việc nhập khẩu nguồn khí ổn định lâu dài để hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu lâu dài của doanh nghiệp.

Về kiến nghị liên quan thuế, Thủ tướng cho rằng thuế xuất khẩu và nhập khẩu cần phù hợp tình hình, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam, do đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xem xét, trả lời doanh nghiệp, nếu thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ sẽ quyết định, nếu thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới. Thủ tướng tin tưởng, với những nỗ lực của Chính quyền và DN, LSP sẽ tiếp tục thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng tiếp, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hyosung.

Hyosung và Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đang triển khai những dự án tỷ đô

Về phía Tập đoàn Hyosung, ông Bae In Han – Tổng Giám đốc Hyosung Đồng Nai, đại diện cao nhất của tập đoàn này tại Việt Nam – cho biết, tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư thêm 1,5 tỷ USD tại Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có nhà máy sản xuất công nghệ sinh học và nhà máy sản xuất sợi carbon tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Bae In Han báo cáo với Thủ tướng rằng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tích cực hỗ trợ, tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan các dự án của Hyosung đang được triển khai trên địa bàn. Tuy nhiên, do các dự án của Hyosung thuộc ngành công nghệ sinh học là một lĩnh vực mới tại Việt Nam, nên khi triển khai vẫn còn nhiều khó khăn liên quan đến khuôn khổ pháp luật. Do đó, đại diện Tập đoàn hóa chất hàng đầu Hàn Quốc mong muốn, Chính phủ có thể nghiên cứu thiết lập cơ chế “một cửa” để giải quyết nhanh nhất các khó khăn của doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, cao tốc nối sân bay Long Thành với Hồ Tràm sẽ tạo ra dư địa phát triển rất lớn.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Hyosung đặt cứ điểm sản xuất lâu dài với định hướng “đặt tương lai 100 năm tới tại Việt Nam”. Phía Việt Nam cam kết “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” trong hỗ trợ nhà đầu tư. Riêng với Hyosung, với tinh thần cần ưu đãi với ngành công nghệ sinh học, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, vận dụng các quy định pháp luật hiện hành, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền.

Tiếp đó, Thủ tướng đã tiếp lãnh đạo Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, chủ đầu tư của dự án The Grand Hồ Tràm. Đại diện doanh nghiệp cho biết, sau gợi ý của Thủ tướng tại cuộc gặp gần đây nhất, Công ty đã đề xuất và đang cùng các cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến dự án Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 17.300 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao đổi với lãnh đạo tỉnh.

Và trong tháng 4 này, doanh nghiệp sẽ khởi công dự án với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD với mục tiêu biến Hồ Tràm trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, dịch vụ chất lượng cao hàng đầu thế giới.

Với tuyến đường từ sân bay Long Thành với Hồ Tràm, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và nhận định, dự án này mang nhiều ý nghĩa, vừa giúp mở rộng đầu tư của Hồ Tràm, vừa gia tăng giá trị cho dự án, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mở ra không gian phát triển mới, gia tăng giá trị đất đai cho địa phương và khu vực.

Tại buổi tiếp các doanh nghiệp, tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cam kết “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải mang lại kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được” trên tinh thần thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Việt Nam.

Bài, ảnh: QUANG VINH