Sử dụng tên miền quốc gia trên internet: Giải pháp an toàn cho hoạt động mạng

Sử dụng tên miền quốc gia “.vn” mang lại sự tin cậy, an toàn, bản sắc quốc gia gắn liền với thương hiệu, hoạt động của các DN, cá nhân và tổ chức trên không gian số.

Việc sử dụng tên miền “.vn” giúp tăng tính nhận diện thương hiệu, tính bảo mật, an toàn trên không gian mạng cho người dùng.

Được bảo mật nghiêm ngặt

Với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động trực tuyến, thương mại điện tử, tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng cũng tăng theo với các hình thức như: lừa đảo, giả mạo, đăng tải thông tin xấu độc, thiết lập các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội không phép, hoạt động cờ bạc trực tuyến... Phần lớn những vi phạm này được thực hiện trên các website sử dụng tên miền quốc tế.

Theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), gần 90% website vi phạm sử dụng tên miền quốc tế. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ KH-CN) đã phát triển tên miền quốc gia “.vn”. Đây là giải pháp căn cơ để bảo đảm an toàn cho hoạt động mạng, dịch vụ Internet Việt Nam.

Cụ thể, tên miền quốc gia Việt Nam là định danh của các website trên không gian mạng, có ký hiệu “.vn” ở phần đuôi. Tên miền này do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ KH-CN quản lý và cung cấp cho người dùng. So với tên miền quốc tế, sử dụng tên miền quốc gia “.vn” có nhiều lợi thế hơn khi sử dụng do có cơ sở pháp lý rõ ràng. Khi đăng ký có sự bảo hộ của VNNIC, được bảo mật nghiêm ngặt, do đó không thể bị đánh cắp và mất quyền sở hữu.

Ông Trần Dũng, Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu, Công ty CP Thang máy Thiên Nam cho biết, DN sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nhằm tăng hiệu quả công tác quảng bá thương hiệu do người dùng, khách hàng có nhu cầu sẽ dễ tìm thấy website của DN hơn do thuật toán của google. “Cùng với đó, chúng tôi cũng yên tâm hơn về bảo mật, các quyền lợi hợp pháp của DN trên không gian mạng khi sử dụng tên miền quốc gia”, ông Dũng nói.

Thúc đẩy sử dụng tên miền “.vn”

Theo ông Lê Việt Trung, Phó Giám đốc Sở KH-CN, chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh xác định, mỗi người dân là một doanh nhân số. Mỗi DN là một DN số ứng dụng công nghệ số để kinh doanh trên không gian mạng mà việc thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng.

Để thực hiện chiến lược này, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, DN, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia”. Theo đó, miễn phí 2 năm sử dụng tên miền “biz.vn” và các dịch vụ số (website, email) cho DN mới thành lập trong vòng 1 năm và hộ kinh doanh cá thể có giấy đăng ký kinh doanh; tên miền “id.vn” và các dịch vụ số cho công dân Việt Nam có độ tuổi đủ 18 đến 23.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, các cá nhân, DN có thể đăng ký tên miền “.vn” tại Sở KH-CN thông qua địa chỉ brvtitc.vn hoặc website liên kết pavietnam.vn. Tính đến tháng 2/2025, trên địa bàn tỉnh có gần 5.300 website của tổ chức, DN sử dụng tên miền “.vn” được đăng ký. So với các địa phương khác, tỷ lệ số lượng website có tên miền này/1.000 dân đạt thấp. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng cũng như việc tranh chấp tên miền liên quan đến thương hiệu của tổ chức, DN.

Các cơ quan, tổ chức cũng thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân, DN về cách đăng ký và sử dụng tên miền “biz.vn”, “id.vn”, các dịch vụ số (website, email) để hiện diện trực tuyến, xây dựng thương hiệu trên môi trường Internet thông qua mạng lưới đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng; phối hợp triển khai tập huấn, hội thảo dành cho người dân, DN về cách đăng ký và sử dụng tên miền “biz.vn”, “id.vn”, cũng như về an toàn, bảo mật thông tin trực tuyến.

Tỉnh đặt mục tiêu đến hết năm 2025 có 7.000 tên miền “.vn” được đăng ký sử dụng; hỗ trợ 50% DN vừa và nhỏ có website với tên miền quốc gia.

Bài, ảnh: QUANG VINH