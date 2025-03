Hiện nay đang là cao điểm nắng nóng, ảnh hưởng đến đàn gia súc, gia cầm, nguy cơ dịch bệnh xảy ra rất cao. Do vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đang được các hộ nuôi và cơ quan chức năng tăng cường.

Nông dân xã Tóc Tiên, TP.Phú Mỹ chăm sóc đàn gà.

Nguy cơ dịch bệnh cao

Trước đây, cứ 2 tuần, ông Nguyễn Công Tài (xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc) mới khử trùng chuồng heo (50 con) một lần thì nay phải tăng tần suất (1 tuần/lần). Việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc cũng được ông tuân thủ nghiêm ngặt theo khuyến cáo của cơ quan thú y.

“Thời điểm này, thời tiết nắng nóng, nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao nên việc bảo đảm an toàn cho đàn heo luôn được quan tâm hàng đầu. Gia đình tôi thường xuyên kiểm tra chuồng trại, tu sửa, tránh để ẩm ướt tạo điều kiện cho mầm bệnh phát sinh; chú trọng vệ sinh máng ăn, máng uống, dụng cụ chăn nuôi. Thực hiện phun tiêu độc, khử trùng định kỳ. Tăng cường chăm sóc, cung cấp thức ăn, nước uống sạch, đảm bảo vật nuôi phát triển tốt và khỏe mạnh. Tôi cũng hạn chế cho người lạ ra vào khu vực chuồng trại”, ông Tài cho hay.

Là hộ chăn nuôi quy mô lớn, với hơn 2.000 con gà ri thả vườn nên công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm được gia đình ông Nguyễn Minh Lý (xã Tóc Tiên, TP.Phú Mỹ) đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Minh Lý cho biết, thời tiết giao mùa, nắng nóng như hiện nay, đàn gà rất dễ xuất hiện các dịch bệnh. Do vậy, trong quá trình chăn nuôi, ông thường xuyên phun thuốc khử trùng định kỳ xung quanh khu vực chuồng nuôi để hạn chế tối đa mầm bệnh.

Ông cũng thực hiện tiêm vắc xin cho gà đúng lịch, đủ liều; thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện sớm những con gà bị ốm để cách ly, điều trị.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh

Thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có tổng đàn heo 414 ngàn con, tăng 3,5% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 6,97 triệu con, tăng 3,2% so cùng kỳ; tổng đàn trâu bò 57.633 con, tăng 3,7% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 101 ngàn con, tăng 3,9% so cùng kỳ. Để việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao, các ngành chức năng đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi trên địa bàn chú trọng công tác vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng và chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt tỉnh đã tăng cường quản lý dịch tễ, kiểm soát giết mổ động vật, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời; triển khai công tác tiêu độc khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh động vật. Chi cục cũng phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, vệ sinh thú y nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây lan của mầm bệnh.

Ông Phan Văn Trai, Trưởng phòng Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt tỉnh cho biết, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch bệnh động vật trên cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát tổng đàn vật nuôi thuộc diện tiêm phòng, tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh. Trong đó, cần lưu ý đàn vật nuôi tại các khu vực có nguy cơ cao, vật nuôi đã được tiêm văc xin nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch; triển khai tiêm phòng đại trà đợt 1/2025; rà soát tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vắc xin.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyên, giết mổ động vật không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU