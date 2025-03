Nâng tầm chất lượng đô thị Bà Rịa

TP.Bà Rịa đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đô thị với những công trình điểm nhấn như: khu phố đêm ẩm thực Bà Rịa, kè hai bờ Sông Dinh; công viên bờ Tây...

Một góc khu phố đêm Bà Rịa.

Nhiều công trình điểm nhấn

Nằm bên bờ Sông Dinh thơ mộng, khu phố đêm Bà Rịa trải dài theo 2 tuyến đường Lê Thành Duy (phường Phước Trung) và đường Hoàng Việt (phường Long Hương), được trang trí nhiều đèn màu, tạo không gian rực rỡ cho đô thị Bà Rịa về đêm.

Ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa cho biết, khu phố đêm có diện tích 2.115m2, quy mô 175 gian hàng vừa đưa vào khai thác từ dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Trong đó, đường Lê Thành Duy có 130 gian và đường Hoàng Việt có 45 gian với các mặt hàng là đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, ẩm thực.

Dự án này nhằm tạo không gian văn hóa, không gian đi bộ cho người dân và du khách tham quan, từ đó kích cầu mua sắm, ăn uống, giải trí và du lịch tại TP.Bà Rịa. Khu phố đêm Bà Rịa được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng đến kinh tế 24 giờ, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Với vị trí địa lý thuận lợi, TP.Bà Rịa đã trở thành trung tâm kết nối, hội tụ của toàn tỉnh. Do vậy, việc lập quy hoạch đô thị, thực hiện các quy chế quản lý kiến trúc, lập và phê duyệt thiết kế đô thị... được thực hiện đồng bộ. Năm 2024, TP.Bà Rịa đã đưa vào khai thác nhiều công trình đô thị điểm nhấn như: Dự án kè hai bờ Sông Dinh (giai đoạn 2) với chiều dài 542m (đoạn từ cầu Long Hương đến cầu Điện Biên Phủ); công viên bờ Tây cũng được đầu tư đồng bộ bao gồm 16 hạng mục chính với các phân khu vui chơi, giải trí đa năng cho người lớn và trẻ em; tiểu cảnh, hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, sân khấu và hệ thống cây xanh đa dạng, hệ thống đường bộ hành, khu giữ xe…

Trước đó, hàng loạt công trình nâng cao chất lượng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cũng được đầu tư và đưa vào sử dụng như: Công viên Bà Rịa, khu tái định cư phường Phước Hưng, công trình xử lý môi trường rạch Thủ Lựu; sửa chữa di tích Nhà Tròn… Đặc biệt, tuyến tránh QL56 qua Bà Rịa được tỉnh hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạo điểm nhấn cho diện mạo thành phố, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng, thúc đẩy đô thị hóa khu vực cửa ngõ Đông Bắc Bà Rịa thay đổi diện mạo nhanh chóng trong thời gian gần đây.

Công trình kè Sông Dinh đã hoàn thành tạo điểm nhấn cho đô thị Bà Rịa.

Đô thị trung tâm của tỉnh

Theo quy hoạch tổng thể, TP.Bà Rịa sẽ trở thành đô thị phát triển, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, hiện đại; trung tâm chuyên ngành cấp quốc gia; là đô thị vệ tinh vùng Đông Nam Bộ.

Quy hoạch chung tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng nêu rõ, TP.Bà Rịa sẽ thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng thành phố trên cơ sở tiếp nhận một phần diện tích và dân số của TP.Phú Mỹ để bảo đảm đủ tiêu chuẩn cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thành phố trực thuộc tỉnh; xây dựng phát triển thành phố đạt đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại II theo quy định về phân loại đô thị.

Lãnh đạo TP.Bà Rịa cho biết, để đạt được mục tiêu trên, TP.Bà Rịa đang tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển xứng tầm là đô thị trung tâm; xây dựng các xã nông thôn mới phát triển thành phường; mở rộng địa giới hành chính, tập trung phát triển khu du lịch Núi Dinh; mở rộng không gian phát triển đô thị thành phố phía Tây Nam QL51, khu vực cầu Cỏ May, tạo động lực, sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế cho thành phố; khai thác hiệu quả kinh tế khu vực ven sông; khu vực Kim Dinh, Phước Hưng, Hòa Long… Đồng thời phát triển Bà Rịa theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bài, ảnh: QUANG VŨ