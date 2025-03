Gỡ khó cho hoạt động kinh doanh xăng dầu trên mặt nước

Với đặc thù xa đất liền, đường truyền internet không ổn định, thêm vào đó môi trường nước biển dễ làm cho các thiết bị điện tử hư hỏng, trong khi chi phí đầu tư thiết bị lớn… Đó là những ý kiến của các DN, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên mặt nước khi nói về lộ trình thực hiện xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) sau mỗi lần bán, tại hội nghị đối thoại do Sở Công thương tổ chức, diễn ra sáng 27/3.

Đại diện DN kinh doanh xăng dầu trên mặt nước phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Những khó khăn, vướng mắc

Trên địa bàn tỉnh hiện có 53 DN kinh doanh xăng dầu trên mặt nước đang hoạt động, chủ yếu tập trung tại TP.Vũng Tàu, huyện Long Đất, huyện Xuyên Mộc, TP.Phú Mỹ và huyện Côn Đảo.

Thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Luật Quản lý thuế 2019, các DN phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Đến nay, các DN đã hoàn thành lắp đặt máy POS và phần mềm xuất hóa đơn bán hàng từ máy tính tiền.

Theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, chậm nhất trong tháng 3/2025, 100% cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu phải áp dụng giải pháp kết nối tự động và phải chấp hành nghiêm quy định xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định.

Các DN kinh doanh xăng dầu mong muốn được giãn thêm lộ trình thực hiện vì có nhiều khó khăn đối với các cửa hàng xăng dầu trên mặt nước. Ông Nguyễn Thành Trung, đại diện Công ty CP Thương mại Dịch vụ xăng dầu Phước Hải cho biết: Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên mặt nước, xa đất liền khoảng 300-400m, đường truyền internet thường thiếu ổn định, lại không có điện lưới. Các đơn vị phải vận hành bằng máy phát điện cho mỗi lần bán hàng, việc tắt/mở liên tục sẽ làm cho thiết bị điện tử của máy in HĐĐT dễ hư hỏng.

Cùng quan điểm này, ông Trần Văn Thịnh, đại diện Công ty TNHH Phú Hậu cho rằng, việc lắp các thiết bị điện tử để xuất hóa đơn bán hàng từng lần đang gặp những khó khăn. Ông Thịnh nêu, do khách hàng chính là ghe tàu đánh bắt thủy hải sản nên quá trình bán hàng phải linh hoạt xử lý việc cập mạn tàu và bơm nhiên liệu, trụ bơm sử dụng đồng hồ cơ, không thể thay thế bằng thiết bị điện tử. Nguyên nhân là do thiết bị điện tử có thể sẽ không chính xác như đồng hồ cơ, thêm vào đó môi trường nước biển làm cho các thiết bị điện tử của máy in HĐĐT dễ hư hỏng, dẫn đến không hoạt động ổn định, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động lâu dài, trong khi chi phí đầu tư thiết bị lớn.

Ngoài ra, các DN cũng nêu thêm khó khăn khi xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trên mặt nước. Theo quy định, để được cấp Giấy chứng nhận, DN phải phải cung cấp hợp đồng neo đậu với chủ cảng; hoặc cung cấp văn bản xác nhận vị trí neo đậu tàu dầu của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, đối với những tàu chưa ký hợp đồng neo đậu trong cảng, DN kinh doanh xăng dầu trên mặt nước phải thực hiện thủ tục xây dựng bến thủy nội địa (bến phao) và công bố hoạt động bến thủy nội địa theo quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Đây là những thủ tục mà các DN cho rằng rất phức tạp và chưa thực hiện được.

Kiến nghị xem xét tháo gỡ

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành cho biết, hiện nay, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có danh sách các đơn vị cung cấp các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả, thuận lợi trong việc lập HĐĐT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về đo lường. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, việc kinh doanh xăng dầu trên mặt nước không giống như kinh doanh xăng dầu trên đất liền. Lượng bán xăng dầu lớn, các DN chủ yếu sử dụng đồng hồ cơ để đo đếm lưu lượng xăng dầu… Vì vậy, các cơ quan Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các DN.

“Chúng tôi ghi nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các DN kinh doanh xăng dầu trên mặt nước và sớm có báo cáo UBND tỉnh xem xét”, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Sở Công thương cho biết.

“Các DN cũng cần thường xuyên rà soát các điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu để có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời, nhằm đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và đảm bảo đảm hoạt động kinh doanh thông suốt”, ông Phạm Quang Nhật lưu ý.

